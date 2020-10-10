Дзеркальні поверхні – обов'язковий елемент для передпокою. Він дозволяє не тільки надати досконалий вид приміщенню, але і функціональний.

Які дзеркала актуальні у передпокої і як їх розмістити, розповідає 24 канал.

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Де повісити дзеркало

Дзеркало може бути вбудованим у шафу-купе, підлоговим у рамі або розташовуватися на стіні.

За методикою фен-шуй дзеркальні поверхні не повинні висіти навпроти вхідних дверей – вважається, що це сприяє неправильному відображенню енергетичного потоку.

У той же час найкращим місцем для дзеркала у передпокої є стіна, перпендикулярна входу в квартиру.

Дзеркало візуально розширює простір​ / Фото design-homes

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Яке дзеркало вибрати

Вбудоване

Дзеркало може бути вбудованим у шафу чи тумбу. Обидва варіанти досить практичні і затребувані в інтер'єрі передпокою.

Дзеркало у шафі – найпопулярніший варіант для передпокою​ / Фото dizainexpert

Дзеркальне полотно може бути вбудованим у стіну. Такий спосіб змінює вигляд всього приміщення, робить його світлішим і просторішим.

Вбудоване у стіну дзеркало – відмінне рішення для невеликих приміщень / Фото remstroiblog

Навісне

Дзеркала на петлях виглядають елегантно і надають інтер'єру витончений і красивий вигляд.

Навісні дзеркала займають мало місця / Фото stroy-podskazka

Підлогове

Цей варіант більше підходить для великих приміщень з хорошим освітленням. Основна перевага підлогових дзеркал – можливість переміщення. Крім того, можна змінювати кут нахилу.

Підлогові дзеркала підійдуть для просторих приміщень / Фото design-homes

Вибираючи дзеркало у передпокій – визначтеся з його основною функцією – практичність або зовнішні зміни. Залежно від цього слід вибирати вид дзеркальної поверхні. Пам'ятайте: дзеркальне полотно має вписуватися у загальну стилістику житла.