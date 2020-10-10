Зеркальные поверхности – обязательный элемент для прихожей. Он позволяет не только придать совершенный вид помещению, но и функционален.

Какие зеркала актуальны в прихожей и как их разместить, рассказывает 24 канал.

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Где повесить зеркало

Зеркало может быть встроенным в шкаф-купе, напольным в раме или располагаться на стене.

По методике фен-шуй зеркальные поверхности не должны висеть напротив входной двери – считается, что это способствует неправильному отражению энергетического потока.

В то же время лучшим местом для зеркала в прихожей является стена, перпендикулярная входу в квартиру.

Зеркало визуально расширяет пространство / Фото design-homes

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Какое зеркало выбрать

Встроенное

Зеркало может быть встроенным в шкаф или тумбу. Оба варианта достаточно практичные и востребованы в интерьере прихожих.

Зеркало в шкафу – самый популярный вариант для прихожих / Фото dizainexpert

Зеркальное полотно может быть встроенным в стену. Такой способ меняет вид всего помещения, делает его светлее и просторнее.

Встроенное в стену зеркало – отличное решение для небольших помещений / Фото remstroiblog

Навесное

Зеркала на петлях смотрятся элегантно и придают интерьеру изящный и красивый облик.

Навесные зеркала занимают мало места / Фото stroy-podskazka

Напольное

Этот вариант больше подходит для больших помещений с хорошим освещением. Основное преимущество напольных зеркал – возможность перемещения. Кроме того, можно менять угол наклона.

Напольные зеркала подойдут для просторных помещений / Фото design-homes

Выбирая зеркало в прихожую – определитесь с его основной функцией – практичность или внешние изменения. В зависимости от этого следует выбирать вид зеркальной поверхности. Помните: зеркальное полотно должно вписываться в общую стилистику жилья.