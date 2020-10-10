Зеркало в прихожей: какое выбрать и где разместить
Зеркальные поверхности – обязательный элемент для прихожей. Он позволяет не только придать совершенный вид помещению, но и функционален.
Какие зеркала актуальны в прихожей и как их разместить, рассказывает 24 канал.
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Где повесить зеркало
Зеркало может быть встроенным в шкаф-купе, напольным в раме или располагаться на стене.
По методике фен-шуй зеркальные поверхности не должны висеть напротив входной двери – считается, что это способствует неправильному отражению энергетического потока.
В то же время лучшим местом для зеркала в прихожей является стена, перпендикулярная входу в квартиру.
Зеркало визуально расширяет пространство / Фото design-homes
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Какое зеркало выбрать
Встроенное
- Зеркало может быть встроенным в шкаф или тумбу. Оба варианта достаточно практичные и востребованы в интерьере прихожих.
Зеркало в шкафу – самый популярный вариант для прихожих / Фото dizainexpert
- Зеркальное полотно может быть встроенным в стену. Такой способ меняет вид всего помещения, делает его светлее и просторнее.
Встроенное в стену зеркало – отличное решение для небольших помещений / Фото remstroiblog
Навесное
Зеркала на петлях смотрятся элегантно и придают интерьеру изящный и красивый облик.
Навесные зеркала занимают мало места / Фото stroy-podskazka
Напольное
Этот вариант больше подходит для больших помещений с хорошим освещением. Основное преимущество напольных зеркал – возможность перемещения. Кроме того, можно менять угол наклона.
Напольные зеркала подойдут для просторных помещений / Фото design-homes
Выбирая зеркало в прихожую – определитесь с его основной функцией – практичность или внешние изменения. В зависимости от этого следует выбирать вид зеркальной поверхности. Помните: зеркальное полотно должно вписываться в общую стилистику жилья.