Експерти радять утриматися від інвестицій у нерухомість на початку 2022 року
Джерело:The Page
Наприкінці 2021 року ситуація з продажами і цінами на ринку житлової нерухомості кардинально змінилась – попит на квартири почав стрімко скорочуватись.
Відтак експерти радять не поспішати з інвестиціями у "квадрати" на початку 2022 року. На коли перенести покупку – далі.
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Чому експерти радять не поспішати з інвестиціями
Невиправдано високі ціни
Експерт з нерухомості Ярослав Цуканов вважає, що зараз інвестиції у житло є невигідними.
"Ринок спочатку пожвавився, але потім прийшов до стагнації, ділового затухання активності. Наприкінці року це було особливо відчутно на первинному ринку, який напряму залежить від цін на будматеріали. Багато людей бачать, що нерухомість наче й виросла в ціні. Але виросла ціна пропозиції, а не продажу. Реально люди не купують квадратні метри по нових цінах. Тому в найближчому майбутньому багато продавців зніматимуть з продажу квартири, вичікуючи, коли з'явиться попит і ціни підростуть", – пояснив Цуканов.
За його словами, наразі вкладати кошти як в новобудови, так і у квартири вторинного ринку невигідно, адже дохідність і попит впали, а ціни – залишаються високими.
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Зменшення кількості хороших об'єктів
Не радить вкладати в житло і експерт з нерухомості Юрій Уланов. За його словами, на відміну від емоційного і непрогнозованого 2021-го, наступний рік покаже реальну ситуацію на ринку. Вже сьогодні потенційні інвестори розуміють, що достойних об’єктів для вкладення залишається небагато, натомість зростають ризики.
У 2021 році на деяких об’єктах і справді можна було отримати дохідність у 20, а іноді 30%. Але наприкінці року ситуація розвернулась практично на 180 градусів – ринок затих,
– наголосив експерт.
Він додає, що інвестори причаїлися у вичікуванні. І якщо вкладають кошти у нерухомість, то з особливою обережністю. Насамперед в об'єкти, де точно не буде якихось проблем, де забудовник показав свою надійність за останній час і там де ціна не перегріта, а сформована хоча б на рівні 2020 року – до періоду першого локдауну.
Уланов прогнозує, що у порівнянні з 2021 роком, у 2022-му ринок буде мати рівніший темп, без сплеску цін і активності.