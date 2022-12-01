В якій європейській країні найбільше проблем з утепленням будинків

Будинки у Великій Британії є найгірше утепленим з-поміж усіх країн Європи. Щоб знизити рахунки за електроенергію уряд країни планує виділити 1 мільярд фунтів стерлінгів на теплоізоляцію житлових масивів.

Найгірше утеплені домогосподарства Британії із рейтингом D і нижче. Саме вони можуть претендувати на грант у розмірі 1 500 фунтів.

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Що відбувається із термоізоляцією будинків у Великій Британії

Весною 2023 року у Великій Британії очне діяти програма з утеплення житла. Її загальна тривалість – 3 роки. Домогосподарства, які долучаться до ініціативи. зможуть заощаджувати на комунальних послугах приблизно по 310 фунтів на рік.

При цьому зазначено, що ще у 2020 році понад 12 мільйонів будинків у Англії та Уельсі мали рейтинг енергоефективності не вищий за D. При цьому навіть новобудови не завжди відповідають сучасним стандартам.

Ми досі будуємо нові дома, які не відповідають мінімальним стандартам енергоефективності,

– заявляє британська кліматична консультативна група UKCCC.

Нехтування правилами призводить до того, що втрати тепла у старих будинках сягають 45%. Наразі уряд пропонує утеплити житло, що має подвійні зовнішні стіни з порожниною між двома шарами кладки. Між ними планують викласти утеплювач. Ще 31% будинків із суцільними стінами комплексно утеплять ззовні фасаду.



Ситуація із енергоефективністю будівель у Європі / Інфографіка Tado

Приблизно 35% житла у Великій Британії є соціальним або орендованим, і саме ці категорії є найменш енергоефективними. Приватні орендодавці ризикують бути оштрафованими на 5 000 фунтів за те, що здають житло з рейтингом нижче за E.

Яка ситуація в Україні