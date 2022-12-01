В якій європейській країні найбільше проблем з утепленням будинків
Джерело:BBC
Будинки у Великій Британії є найгірше утепленим з-поміж усіх країн Європи. Щоб знизити рахунки за електроенергію уряд країни планує виділити 1 мільярд фунтів стерлінгів на теплоізоляцію житлових масивів.
Найгірше утеплені домогосподарства Британії із рейтингом D і нижче. Саме вони можуть претендувати на грант у розмірі 1 500 фунтів.
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Що відбувається із термоізоляцією будинків у Великій Британії
Весною 2023 року у Великій Британії очне діяти програма з утеплення житла. Її загальна тривалість – 3 роки. Домогосподарства, які долучаться до ініціативи. зможуть заощаджувати на комунальних послугах приблизно по 310 фунтів на рік.
При цьому зазначено, що ще у 2020 році понад 12 мільйонів будинків у Англії та Уельсі мали рейтинг енергоефективності не вищий за D. При цьому навіть новобудови не завжди відповідають сучасним стандартам.
Ми досі будуємо нові дома, які не відповідають мінімальним стандартам енергоефективності,
– заявляє британська кліматична консультативна група UKCCC.
Нехтування правилами призводить до того, що втрати тепла у старих будинках сягають 45%. Наразі уряд пропонує утеплити житло, що має подвійні зовнішні стіни з порожниною між двома шарами кладки. Між ними планують викласти утеплювач. Ще 31% будинків із суцільними стінами комплексно утеплять ззовні фасаду.
Ситуація із енергоефективністю будівель у Європі / Інфографіка Tado
Приблизно 35% житла у Великій Британії є соціальним або орендованим, і саме ці категорії є найменш енергоефективними. Приватні орендодавці ризикують бути оштрафованими на 5 000 фунтів за те, що здають житло з рейтингом нижче за E.
Яка ситуація в Україні
- У липні ВРУ проголосувала за законопроєкт №6485 про комплексну термоізоляцію будівель, ціль якого – підвищити енергоефективність українського житла.
- Також в Україні почнуть діяти нові правила. Зокрема, мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будуть диференціюватися залежно від функціонального призначення будівель, їх висотності та виду будівництва. А мінімальні вимоги до енергетичної ефективності застосовуватимуться вже при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті.
- Крім того, в нас працюють ініціативи, покликані покращити енергоефективність будинків. Так, у Києві мешканці багатоповерхівок можуть подати заявку на комплексне утеплення за програмою 70/30.