В какой европейской стране больше всего проблем с утеплением домов

Дома в Великобритании являются хуже всего утепленными из всех стран Европы. Чтобы снизить счета за электроэнергию, правительство страны планирует выделить 1 миллиард фунтов стерлингов на теплоизоляцию жилых массивов.

Хуже всего утеплены домохозяйства Британии с рейтингом D и ниже. Именно они могут претендовать на грант в размере 1500 фунтов.

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Что происходит с термоизоляцией домов в Великобритании

Весной 2023 года в Великобритании начнет действовать программа по утеплению жилья. Ее общая продолжительность – 3 года. Домохозяйства, которые приобщатся к инициативе. смогут экономить на коммунальных услугах примерно по 310 фунтов в год.

При этом отмечено, что еще в 2020 году более 12 миллионов домов в Англии и Уэльсе имели рейтинг энергоэффективности не выше D. При этом даже новостройки не всегда соответствуют современным стандартам.

Мы до сих пор строим новые дома, не соответствующие минимальным стандартам энергоэффективности,

– заявляет британская климатическая консультативная группа UKCCC.

Пренебрежение правилами приводит к тому, что потери тепла в старых домах составляют 45%. В настоящее время правительство предлагает утеплить жилье, имеющее двойные наружные стены с полостью между двумя кладочными слоями. Между ними планируется выложить утеплитель. Еще 31% домов со сплошными стенами комплексно утеплят снаружи фасада.



Ситуация с энергоэффективностью зданий в Европе / Инфографика Tado

Приблизительно 35% жилья в Великобритании является социальным или арендованным, и именно эти категории наименее энергоэффективны. Частные арендодатели рискуют быть оштрафованы на 5 000 фунтов за то, что сдают жилье с рейтингом ниже E.

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