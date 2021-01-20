Ремонт у квартирі або будинку – процес складний і нервовий, тому один з найважливіших моментів – пошук і вибір будівельної бригади.

Як правильно підійти до цього питання, і не помилитися, розповіла дизайнерка інтер'єру olgahome_design в Instagram.

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З цим питанням пов'язано безліч приємних (і не дуже) моментів. Я зробила опитування у сторіс, і склала чек-лист, ґрунтуючись на особистому досвіді, і досвіді читачів, – зазначила Ольга.

Як знайти будівельну бригаду

Відвідайте інші об'єкти під час ремонту. На місці потрібно подивитися на чистоту і порядок, а також якість роботи. Зверніть увагу на виконання стиків, підрізування плитки під 45°, вирівнювання і фарбування стін тощо, перевірте, чи немає тріщин або слідів рук на стелі. Покажіть потенційній бригаді ваш дизайн-проєкт (або свій план робіт для житла). Важливо: виконроб повинен вміти читати і розуміти креслення. На початку співпраці обов'язково підпишіть договір, де будуть прописані всі нюанси: чіткі строки виконання робіт, можливі ризики та шляхи вирішення спірних питань.

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Зверніть увагу на поведінку бригади. Комфортно працювати з людьми, які зацікавлені в результаті і самі хочуть, щоб вийшло красиво і грамотно. Вони використовують сучасні методи, матеріали та інструменти. Важливо, щоб в бригаді були "свої" фахівці на кожен вид робіт.

Це забезпечить впевненість і відповідальність за виконання робіт на об'єкті. Багато процесів зав'язані між собою (наприклад, монтаж гіпсокартону і укладання плитки), і краще, коли обидва фахівця знаходяться на об'єкті, – підкреслила дизайнерка інтер'єру.