Этапы ремонта: что и когда нужно покупать
В процессе планирования ремонта владельцы всегда путаются – что и когда нужно покупать. И запутаться, действительно, не сложно, ведь работ предстоит очень много.
Что и на каком этапе нужно покупать для ремонта, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua на странице в Instagram.
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Когда сталкиваешься с ремонтом, всегда держишь у себя в голове финальную картинку. Двери, ламинат, смесители – хочется сразу все купить. Один раз в магазин съездил, вроде как и ремонт окончен. На деле, это все понадобится только в последние недели ремонта, – отметили дизайнеры интерьера.
Что и на каком этапе нужно покупать
- В первую очередь приобретаются встраиваемые части сантехники: инсталляция для унитаза, душевой трап (если душ), гигиенический душ и пр.
- Радиаторы отопления. В новых домах разводка труб идет чаще всего под стяжкой, поэтому чтобы не штробить выводы после заливки пола, лучше сразу приобрести радиаторы.
- Определитесь с кондиционером и вентиляцией. Это необходим для того, чтобы до черновых работ проложить все трассы.
- Напольное покрытие нужно выбрать сразу, чтобы знать его толщину и сделать стяжку под один уровень.
- Приобретите коробки для дверей скрытого монтажа (полотна можно купить позднее).
- Плитка. Помните, что все работы с этим материалом грязные, поэтому нужно как можно раньше его купить.
- Кухня. Когда готов фартук и определена его высота, можно заказывать кухонный гарнитур.
Важно все делать вовремя, чтобы избежать непредвиденных ситуаций / Фото re-st
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- Карнизы и молдинги должны пройти предчистовую подготовку и краситься вместе со стенами / потолком.
- Отделка стен (краска, обои, декоративная штукатурка).
- Чистовое напольное покрытие (паркет, ламинат, винил).
- Светильники, унитазы, умывальники, смесители и пр.
- Предметы мебели и двери (полотна).
- Плинтусы напольные.
- Бытовая техника, мелкая мебель (пуфики, стульчики и т.д.) и мелочи.
Отмечается, что в процессе последовательность может несколько изменяться.
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