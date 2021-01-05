В процессе планирования ремонта владельцы всегда путаются – что и когда нужно покупать. И запутаться, действительно, не сложно, ведь работ предстоит очень много.

Что и на каком этапе нужно покупать для ремонта, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua на странице в Instagram.

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Когда сталкиваешься с ремонтом, всегда держишь у себя в голове финальную картинку. Двери, ламинат, смесители – хочется сразу все купить. Один раз в магазин съездил, вроде как и ремонт окончен. На деле, это все понадобится только в последние недели ремонта, – отметили дизайнеры интерьера.

Что и на каком этапе нужно покупать

В первую очередь приобретаются встраиваемые части сантехники : инсталляция для унитаза, душевой трап (если душ), гигиенический душ и пр.

: инсталляция для унитаза, душевой трап (если душ), гигиенический душ и пр. Радиаторы отопления. В новых домах разводка труб идет чаще всего под стяжкой, поэтому чтобы не штробить выводы после заливки пола, лучше сразу приобрести радиаторы.

В новых домах разводка труб идет чаще всего под стяжкой, поэтому чтобы не штробить выводы после заливки пола, лучше сразу приобрести радиаторы. Определитесь с кондиционером и вентиляцией. Это необходим для того, чтобы до черновых работ проложить все трассы.

Это необходим для того, чтобы до черновых работ проложить все трассы. Напольное покрытие нужно выбрать сразу, чтобы знать его толщину и сделать стяжку под один уровень.

нужно выбрать сразу, чтобы знать его толщину и сделать стяжку под один уровень. Приобретите коробки для дверей скрытого монтажа (полотна можно купить позднее).

(полотна можно купить позднее). Плитка . Помните, что все работы с этим материалом грязные, поэтому нужно как можно раньше его купить.

. Помните, что все работы с этим материалом грязные, поэтому нужно как можно раньше его купить. Кухня. Когда готов фартук и определена его высота, можно заказывать кухонный гарнитур.

Важно все делать вовремя, чтобы избежать непредвиденных ситуаций / Фото re-st

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Карнизы и молдинги должны пройти предчистовую подготовку и краситься вместе со стенами / потолком.

должны пройти предчистовую подготовку и краситься вместе со стенами / потолком. Отделка стен (краска, обои, декоративная штукатурка).

(краска, обои, декоративная штукатурка). Чистовое напольное покрытие (паркет, ламинат, винил).

(паркет, ламинат, винил). Светильники, унитазы , умывальники, смесители и пр.

, умывальники, смесители и пр. Предметы мебели и двери (полотна).

(полотна). Плинтусы напольные.

Бытовая техника, мелкая мебель (пуфики, стульчики и т.д.) и мелочи.

Отмечается, что в процессе последовательность может несколько изменяться.