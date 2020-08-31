Ремонт на кухні рідко обходиться без якихось помилок і неточностей, які доставляють незручності усім, хто проживає у квартирі.

Поширені помилки при ремонті кухні

Ремонт на кухні рідко обходиться без будь-яких помилок і неточностей, які доставляють незручності проживають.

Які помилки найчастіше зустрічаються під час ремонту на кухні, розповідає 24 канал.

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Підлогове покриття

Паркет або ламінат багато хто вважає непрактичним рішенням через острах води. Однак на сьогоднішній день асортимент величезний – можна підібрати якісне вологостійке покриття, яке підійде для кухні. Купуючи плитку, також потрібно бути уважним – дешевий товар має властивість швидко псуватися. Крім того, варто звернути увагу на колір. На темній підлозі буде видно пил, краплі від води і будь-яка порошинку.

Матеріали біля плити

Варильна панель, гриль або газова плита передбачають нагрів оточуючих їх матеріалів, тому вони повинні бути термостійкими.

Оточувати плиту повинні термостійкі матеріали / Фото design-homes

Витяжка

Повинна розташовуватися якомога ближче до плити, в іншому разі – від запахів сховатися не вдасться.

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Кухонні шафи

Неправильно підібрана висота кухонних шаф може стати серйозною проблемою під час готування. Рекомендується повісити їх на рівні очей, це буде і зручно, і практично.

Робоча зона

Має бути поруч з варильною поверхнею. Також рекомендується, щоб її розмір був достатнім для комфортного приготування їжі.

Світло

Нестача світла стане суттєвим мінусом на кухні. Передбачте додаткове освітлення на стадії ремонту.

Непрактичні поверхні

Матеріал для кухонного гарнітура має бути не лише красивим і модним, а й зручним для користувачів. Головне – стійкість до пошкоджень і простота у догляді.

Слід ретельно вибирати поверхні для кухні / Фото privat-designe

Фасади

Потрібно вибирати, враховуючи всі недоліки. Наприклад, темні глянцеві фасади стануть проблемою для власників кухні. На них видно не лише відбитки пальців, але і кожну краплю води або порошинку.

Розетки

На кухні використовується багато побутової техніки, і з кожним днем ​​кількість нових гаджетів зростає, тому розеток краще робити на 20% більше, ніж планувалося. Це допоможе уникнути непотрібних подовжувачів і шнурів в приміщенні.

Здійснити ремонт на кухні без помилок практично неможливо, однак пам'ятайте, що квартира – місце для життя, тому вона повинна бути максимально зручною і комфортною для проживаючих. Це варто враховувати і під час ремонтних робіт.