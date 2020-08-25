Сучасний інтер'єр квартири може бути виконаний в різних колірних рішеннях - чорно-білому, темному, в яскравих відтінках.

Однак світлий дизайн залишається найбільшвиграшним варіантом для міських квартир – він робить житло просторішим, дає відчуття легкості, свіжості і свободи. На що звернути увагу, облаштовуючи квартиру у пастельних тонах, розповідає 24 канал.

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Щорічно популярність світлих відтінків в оформленні квартир зростає. Оздоблювальні матеріали у пастельних тонах використовуються у безлічі стилів – хай-теку, мінімалізмі, лофт, класиці, неокласика, поп-арті.

Вдалі відтінки

В інтер'єрі відмінно виглядають всі відтінки бежевого, персикового, бузкового, рожевого і білого кольору. Вони роблять приміщення ніжним і вишуканим та прекрасно поєднуються з темними відтінками і яскравими контрастами. Можна також використовувати більш холодні кольори – блакитний, зелений, м'ятний.

Будь-яка кімната у квартирі виглядатиме стильно в світлих відтінках​ / Фото uutvdome

Якщо ви використовуєте білий як основний, обов'язково доповніть його іншими кольорами, щоб приміщення не нагадувало лікарняну палату.

Світлі відтінки роблять житло затишним і просторим​ / Фото uutvdome

Освітлення

Для того, щоб світлі відтінки виглядали ефектно, оптимально використовувати додаткове світло. Це можуть бути підлогові світильники або бра. Вони подарують кімнаті тепло та затишок.

Інтер'єр можна доповнити контрастним панно​ / Фото uutvdome

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Декор

Доповнити світлий інтер'єр завжди можна живими квітами та елементами декору. Прекрасно виглядають фоторамки, картини, підсвічники і свічки, яскраві подушки і пледи.

Пастельні відтінки – знахідка для дитячих кімнат / Фото uutvdome

Перед тим як оформляти квартиру у світлих відтінках, складіть дизайн-проєкт з дизайнером. Слід заздалегідь продумати колірну гамму і матеріали, які будуть використовуватися під час ремонтних робіт.

Світлі кухні залишаються на піку популярності вже кілька років​ / Фото uutvdome

Пам'ятайте, що правильне поєднання відтінків і яскравих акцентів, відповідний текстиль, елементи і предмети декору дозволять вам створити інтер'єр, наповнений затишком і теплом домашнього вогнища.