При выборе краски для ремонта в квартире и доме всегда возникает масса вопросов: что учесть, на что обратить внимание, каким должен быть продукт.

Один из важнейших критериев при подборе интерьерной краски для жилого помещения – безопасность. Что нужно уточнить перед покупкой, рассказывает 24 канал.

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Безопасность краски: на что обратить внимание

Этикетки и экомаркировки. Перед покупкой, всегда изучайте этикетки на продуктах.

Что можно найти на этикетке

Состав. В нем не должно быть свинца, ртути, мышьяка, кадмия, бензола, пиробензола или метилового спирта;

В нем не должно быть свинца, ртути, мышьяка, кадмия, бензола, пиробензола или метилового спирта; Уровень VOC (летучих органических соединений) должен соответствовать Техническому регламенту 1394 или Европейской директиве 2004/42/СЕ. Для вододисперсионных красок, к примеру, он не должен превышать 30 гр/л;

(летучих органических соединений) должен соответствовать Техническому регламенту 1394 или Европейской директиве 2004/42/СЕ. Для вододисперсионных красок, к примеру, он не должен превышать 30 гр/л; Описание краски – для каких поверхностей она предназначена - для внутреннего или наружного применения, а также расходы, стойкость к мытью, особые свойства и степень блеска;

– для каких поверхностей она предназначена - для внутреннего или наружного применения, а также расходы, стойкость к мытью, особые свойства и степень блеска; Правила использования – инструкция по нанесению и время высыхания;

– инструкция по нанесению и время высыхания; Сертификаты , подтверждающие безопасность и экологичность краски;

, подтверждающие безопасность и экологичность краски; Производители качественных красок также указывают страну происхождения сырьевых компонентов и наличие собственного производства.

Описание на этикетке банки краски / Фото Kolorit

Экомаркировки

Это гарантия того, что продукт экологичен, безопасен и может использоваться в жилых помещениях. Существует несколько видов экомаркировок – каждая из них выдается в своем регионе. К примеру, в Украине это "Живая планета", в странах Балтии – Eco Label, в скандинавских странах – "Скандинавский лебедь".

Однако все они имеют подобные требования по безопасности продукции. Поэтому наличие хотя бы одной из таких экомаркировок подтверждает безопасность и экологичность товара.

В Украине экомаркировку первыми получили краски Kolorit.

Так выглядит экомаркировка на банках с краской / Фото Kolorit

Уровень ЛОС (летучие органические соединения). Безопасная норма ЛОС в Европе для интерьерных красок составляет до 30 гр/л. Это говорит о том, что все краски с уровнем до 30 – не представляют опасности и могут использоваться без опасений.

Безопасная тонировка. Говоря о продукте, мы смотрим описание на банках, но нужно учитывать, что все краски изначально идут в базовом белом цвете и нуждаются в тонировке. Довольно часто тонировочные пасты содержат высокий уровень ЛОС – этот момент нужно также уточнять.

Тонировки Avatint Tikkurila, которые использует Kolorit, абсолютно не содержат ЛОС и являются на 100% безопасными.

Сырье. Составляющие краски также имеют существенное значения. Многие производители не называют своих поставщиков, от которых зависит как качество, так и безопасность краски. Это ключевой момент, который нужно выяснить до приобретения продукта.

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Гипоаллергенность. Один из важнейших нюансов с учетом роста числа аллергиков в стране. Обязательно уточните этот момент при выборе краски для жилой комнаты.

Всем указанным требованиям и характеристикам соответствуют краски Kolorit.

Компания Kolorit Бренд лакокрасочных материалов с 18-летней историей и известным именем. Многоразовый победитель в номинациях "Бренд года", "Выбор Украины" и "Европейский знак качества".

Kolorit – это качественная продукция, состав пигментов которой соответствует мировым нормам экологичности и безопасности. Эти краски подходят как для квартир и домов, так и для школ, детских комнат, садов и больниц.

Безопасность от Kolorit

Все краски Kolorit безопасны и гипоаллергенны. Они не содержат легколетучих органических растворителей, тяжелых металлов, фенолов, алкилфенолэтоксилата и амиака.

Продукция Kolorit соответствует мировым нормам экологичности и безопасности / Фото Kolorit

Безопасность материалов Kolorit подтверждают:

заключение "Ассоциации аллергологов Украины" и Института экогигиены и токсикологии о гипоаллергенности продукции;

экомаркировка "Живая планета";

соответствие европейской системе VOC.

Бренд Kolorit также заботится об окружающей среде, поэтому налаживает безотходное производство и использует исключительно экологичные материалы.

Другие преимущества Kolorit

Качество. Краски Kolorit выполнены из сырья от мировых производителей. Они удобны в работе и нанесении, ультрастойки к истиранию и мытью, имеют несколько степеней блеска и идеально ложатся на поверхности.

Цветовая гамма. Краски Kolorit могут тонировать в более 50000 цветов по самым известным каталогам как Tikkurila Symphony, Monicolor Nova, RAL и другие.

Профессиональная тонировка. Компания создает тысячи цветов с помощью самого экологичного и экономного способа, используя тонировочную систему Avatint Tikkurila. Это позволяет оттенкам передаваться максимально точно, а так же гарантирует стойкость цвета и долговечность.

Краски Kolorit отличаются высоким качеством и безопасностью / Фото Kolorit

Премиальное сырье. Kolorit использует финские технологии, специально очищенную подготовленную воду и сырье от производителей мирового масштаба: дисперсии BASF, загустители и биоциды DOW и диоксид титана Venator, поэтому краски бренда – товар европейского уровня и высокого качества.

Собственное производство. У компании Kolorit налажено собственное производство краски на современном европейском оборудовании. Вся продукция проходит 16 этапов проверки и тестирования по более чем 90 показателям перед тем, как попасть в продажу. Производство соответствует международному стандарту ISO 9001.

Удобство. У Kolorit есть материалы для каждого этапа ремонтных работ. Они идеально взаимодействуют друг с другом, что делает процесс легким и удобным.

Для ремонта в квартире и доме, рекомендуется ознакомиться с интерьерными красками линейки Home, которая состоит из 6 продуктов: Kolorit Family, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty, Kolorit History и Kolorit Argentic.

Линейка Home – это все самое лучшее, что может быть в красках, собрано в 1 месте, продумано для каждого из помещений, добавлены разные степени блеска для воплощения любых дизайнерских идей.

Важно. Kolorit поддерживает своих клиентов на каждом этапе использования продукции: от помощи в подборе материалов до бесплатной доставки, создавая все условия для того, чтоб сделать ремонт понятным и простым.