Фартух має важливе значення на кухні – він не тільки оберігає стіни від забруднень, а й впливає на загальний вигляд приміщення.

Які фартухи актуальні в 2020 році, розповідає 24 канал. Читайте Фартух для кухні: який матеріал вибрати Кухонний фартух Покриття над робочою зоною, яке захищає меблі і стіни від забруднень і високих температур. Як вибрати фартух на кухню Щоб підібрати кухонний фартух, потрібно визначитися з кількома нюансами: Бюджет

Матеріал

Мтиль

Колірна гама

Дизайн Фартух впливає на загальний стиль кухні​ / Фото pix-feed Цікаво Які кухні будуть в моді у 2021 році: 5 трендів Матеріал Керамічна плитка

Мозаїка

Камінь

МДФ і ЛДСП

Метал

Скіналі (загартоване скло) Фартух повинен відповідати загальній стилістиці / Фото trizio Актуальні фартухи

Вибір фартуха залежить від бюджету, стилю і особистих переваг / Фото trizio