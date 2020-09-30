Фартух для кухні: найстильніші приклади та ідеї
Фартух має важливе значення на кухні – він не тільки оберігає стіни від забруднень, а й впливає на загальний вигляд приміщення.
Які фартухи актуальні в 2020 році, розповідає 24 канал.
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Кухонний фартухПокриття над робочою зоною, яке захищає меблі і стіни від забруднень і високих температур.
Як вибрати фартух на кухню
Щоб підібрати кухонний фартух, потрібно визначитися з кількома нюансами:
- Бюджет
- Матеріал
- Мтиль
- Колірна гама
- Дизайн
Фартух впливає на загальний стиль кухні / Фото pix-feed
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Матеріал
- Керамічна плитка
- Мозаїка
- Камінь
- МДФ і ЛДСП
- Метал
- Скіналі (загартоване скло)
Фартух повинен відповідати загальній стилістиці / Фото trizio
Актуальні фартухи
Вибір фартуха залежить від бюджету, стилю і особистих переваг / Фото trizio