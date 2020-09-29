Вибір фартуха для кухні – завжди процес складний і цікавий. Тут потрібно враховувати не тільки особисті переваги, моду і колірну гамму, але і матеріали, з яких він буде виконаний.

З чого роблять фартухи і які переваги та недоліки у різних матеріалів, розповідає 24 канал. Цікаво Які кухні будуть в моді у 2021 році: 5 трендів Матеріали Керамічна плитка

Мозаїка

Камінь

МДФ і ЛДСП

Метал

Пластик Фартух для кухні можна виконати з різних матеріалів​ / Фото trizio Читайте Нова кухня без ремонту: цікаві лайфхаки Керамічна плитка Переваги Міцність

Вологостійкість

Зносостійкість

Великий асортимент, який дозволяє вибрати плитку на будь-який смак і стиль Недоліки Шви потребують оновлення через швидке забруднення

Укладанням повинен займатися професіонал. Плитка – відмінне рішення для фартуха / Фото keramis Мозаїка Плюси Міцна

Вологостійка Мінуси Складна укладка

Висока ціна. Мозаїка виглядає стильно в інтер'єрі / Фото design-homes Камінь Плюси Міцність

вологостійкість

Великий асортимент Мінуси Висока ціна

Дорогий монтаж Камінь виглядає дорого і акуратно / Фото ivd МДФ і ЛДСП Переваги Дешевші, ніж дерево

Можна вибрати в тон стільниці

Легкий монтаж

Простота в догляді Мінуси Висока займистість

Бояться води. ЛДСП або МДФ можуть стати альтернативою дереву / Фото ivd Метал Переваги Міцність

Довговічність Мінуси Відбитки пальців

Каплі води

Складний догляд Металевий фартух вимагає догляду / Фото rem.ninja Скіналі (скляні панелі) Плюси Можна замовити будь-який дизайн

Проста установка Мінуси Складний догляд

Висока ціна Скіналі можна вибрати під будь-який дизайн / Фото prom Вибираючи фартух для кухні, врахуйте всі мінуси і плюси кожного матеріалу, а також дизайн приміщення і фінасово можливості.​