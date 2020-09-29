Фартух для кухні: який матеріал вибрати
Вибір фартуха для кухні – завжди процес складний і цікавий. Тут потрібно враховувати не тільки особисті переваги, моду і колірну гамму, але і матеріали, з яких він буде виконаний.
З чого роблять фартухи і які переваги та недоліки у різних матеріалів, розповідає 24 канал.
Цікаво Які кухні будуть в моді у 2021 році: 5 трендів
Матеріали
- Керамічна плитка
- Мозаїка
- Камінь
- МДФ і ЛДСП
- Метал
- Пластик
Фартух для кухні можна виконати з різних матеріалів / Фото trizio
Читайте Нова кухня без ремонту: цікаві лайфхаки
Керамічна плитка
Переваги
- Міцність
- Вологостійкість
- Зносостійкість
- Великий асортимент, який дозволяє вибрати плитку на будь-який смак і стиль
Недоліки
- Шви потребують оновлення через швидке забруднення
- Укладанням повинен займатися професіонал.
Плитка – відмінне рішення для фартуха / Фото keramis
Мозаїка
Плюси
- Міцна
- Вологостійка
Мінуси
- Складна укладка
- Висока ціна.
Мозаїка виглядає стильно в інтер'єрі / Фото design-homes
Камінь
Плюси
- Міцність
- вологостійкість
- Великий асортимент
Мінуси
- Висока ціна
- Дорогий монтаж
Камінь виглядає дорого і акуратно / Фото ivd
МДФ і ЛДСП
Переваги
- Дешевші, ніж дерево
- Можна вибрати в тон стільниці
- Легкий монтаж
- Простота в догляді
Мінуси
- Висока займистість
- Бояться води.
ЛДСП або МДФ можуть стати альтернативою дереву / Фото ivd
Метал
Переваги
- Міцність
- Довговічність
Мінуси
- Відбитки пальців
- Каплі води
- Складний догляд
Металевий фартух вимагає догляду / Фото rem.ninja
Скіналі (скляні панелі)
Плюси
- Можна замовити будь-який дизайн
- Проста установка
Мінуси
- Складний догляд
- Висока ціна
Скіналі можна вибрати під будь-який дизайн / Фото prom
Вибираючи фартух для кухні, врахуйте всі мінуси і плюси кожного матеріалу, а також дизайн приміщення і фінасово можливості.