Останніми роками власники квартир і будинків приділяють дедалі більшу увагу облаштуванню та оформленню затишної кухні.

Це місце стало максимально функціональним і комфортним. Які кухні будуть в моді у 2021 році, розповідає 24 канал.

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Кухня-вітальня

Дизайнери віддають перевагу відкритим і просторим приміщенням – кухню поєднують із вітальнею. Так кімната виходить вільною, без зайвих стін і перегородок. Ключовим трендом залишається кухня з островом – це зручно, практично і стильно. Острів може використовуватися як стіл або барна стійка, і бути ємною системою для зберігання речей. До слова, барній стійці у 2021 році також відводять вагоме місце на кухні.

Великі приміщення залишаються актуальними / Фото ivd

Матеріали

Всі штучні матеріали відійшли на другий план. Тепер у трендах – природність і натуральність. Так, у роботах дизайнерів все більше можна побачити дерево, метал і камінь. Ці матеріали займають основне місце на кухні або використовуються як акценти.

Натуральні матеріали – основні на кухні​ / Фото ivd

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Колор-блокінг

Цей дизайнерський прийом використовується для контрастних і яскравих кухонь. Суть в тому, що кольори не розпорошуються, а використовуються, щоб підкреслити цілі зони. Це може бути верхній або нижній ряд кухонного гарнітура, або ж група відпочинку – диван і оздоблення, або ж просто акцентна стіна, лінії і малюнки.

Колор-блокінг – нововведення від дизайнерів / Фото ivd

Два кольори

Проєкти, виконані у двох кольорах, також будуть актуальні. Як правило, це спокійний базовий колір і другий – більш соковитий. Тепер популярні світлі кухні отримують "свіжого" партнера. Поєднання відбувається і в оздобленні, і в гарнітурі. Можна зробити акцент на стіні. Новинка в дизайні – гарнітур, розділений двома кольорами вертикально.

Два кольори дозволять урізноманітнити кухню / Фото ivd

Темна кухня

Після ери світлих кухонь – повертаються темні відтінки. Темною стає і оздоблення, і гарнітур.

Важливі нюанси:

фактура. Обов'язково додайте в інтер'єр камінь, дерево і метал. Це дозволить створити цікаве поєднання.

темна кухня підійде не у кожну квартиру. Для такого рішення потрібно багато природного світла і просторе приміщення.

Темні кухні "витісняють" світлі​ / Фото ivd