Фартук для кухни: самые стильные примеры и идеи
Фартук имеет важное значение на кухне – он не только оберегает стены от загрязнения, но и влияет на общий вид помещения.
Какие фартуки актуальны в 2020 году, рассказывает 24 канал.
Читайте Фартук для кухни: какой материал выбрать
Кухонный фартукПокрытие над рабочей зоной, которое защищает мебель и стены от загрязнений и высоких температур.
Как выбрать фартук на кухню
Чтобы подобрать кухонный фартук, нужно определиться с несколькими нюансами:
- Бюджет
- Материал
- Стиль
- Цветовая гамма
- Дизайн
Фартук влияет на общий стиль кухни / Фото pix-feed
Интересно Какие кухни будут в моде в 2021 году: 5 трендов
Материал
- Керамическая плитка
- Мозаика
- Камень
- МДФ и ЛДСП
- Металл
- Скинали (закаленное стекло)
Фартук должен соответствовать общей стилистике / Фото trizio
Актуальные фартуки
Выбор фартука зависит от бюджета, стиля и личных предпочтений / Фото trizio