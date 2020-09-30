Фартук имеет важное значение на кухне – он не только оберегает стены от загрязнения, но и влияет на общий вид помещения.

Какие фартуки актуальны в 2020 году, рассказывает 24 канал. Читайте Фартук для кухни: какой материал выбрать Кухонный фартук Покрытие над рабочей зоной, которое защищает мебель и стены от загрязнений и высоких температур. Как выбрать фартук на кухню Чтобы подобрать кухонный фартук, нужно определиться с несколькими нюансами: Бюджет

Материал

Стиль

Цветовая гамма

Дизайн Фартук влияет на общий стиль кухни / Фото pix-feed Интересно Какие кухни будут в моде в 2021 году: 5 трендов Материал Керамическая плитка

Мозаика

Камень

МДФ и ЛДСП

Металл

Скинали (закаленное стекло) Фартук должен соответствовать общей стилистике / Фото trizio Актуальные фартуки

Выбор фартука зависит от бюджета, стиля и личных предпочтений / Фото trizio