Нова кухня без ремонту: цікаві лайфхаки
Коли на ремонт кухні немає часу, сил чи фінансових можливостей – можна піти на хитрість і самостійно освіжити приміщення.
Для цього знадобиться трохи терпіння, фарба і кілька підручних засобів, розповідає 24 канал.
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Стіни
Колір стін повністю змінить вигляд і сприйняття кімнати. Для цього не потрібно багато часу, навичок і витрат. Можна піти на хитрість і пофарбувати лише одну стіну – зробивши її акцентною, ви зміните настрій кухні. Колір підбирайте під підлогу і кухонний гарнітур.
Як фарбувати:
- проґрунтуйте стіну;
- фарбувати починайте від вікна валиком або пензликом;
- пам'ятайте, що потрібно не менше 2 шарів фарби, щоб на стінах не залишилося прогалин.
Невеликий акцент на кухні повністю змінить її вигляд / Фото kuhniclub
Холодильник
Нудний холодильник можна зробити яскравим і таким чином надати оригінальності кухні.
Для цього знадобляться:
- Малярський скотч;
- Пензлик або валик;
- Знежирювач;
- Неждачний папір;
- Ґрунтовка;
- Фарба-емаль.
В першу чергу необхідно розморозити холодильник, очистити його від старої фарби і знежирити поверхню. Малярським скотчем заклеюються місця, куди не повинна потрапити фарба. Далі потрібно нанести ґрунтовку і два-три шари фарби (з перервою на висихання).
Яскравий холодильник дозволить по-новому поглянути на кухню / Фото gidrokraske
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Обідній гарнітур
Стіл і стільці також можна змінити за допомогою фарби. Для початку зніміть старий шар лаку або фарби за допомогою наждачного паперу. Нанесіть знежирювач, ґрунтовку і фарбу. Якщо ви хочете глянцеву поверхню – покрийте виріб лаком.
Всього кілька штрихів додадуть кухні свіжості / Фото ivd
Кухонні меблі
Кухонний гарнітур, як правило, створює настрій кімнати. Тут можна піти на хитрість і пофарбувати нижній ряд у темний колір, а верхній – у світлий. Так стеля здаватиметься вищою.
Фасади можна зробити будь-якого кольору / Фото ivd