Коли на ремонт кухні немає часу, сил чи фінансових можливостей – можна піти на хитрість і самостійно освіжити приміщення.

Для цього знадобиться трохи терпіння, фарба і кілька підручних засобів, розповідає 24 канал.

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Стіни

Колір стін повністю змінить вигляд і сприйняття кімнати. Для цього не потрібно багато часу, навичок і витрат. Можна піти на хитрість і пофарбувати лише одну стіну – зробивши її акцентною, ви зміните настрій кухні. Колір підбирайте під підлогу і кухонний гарнітур.

Як фарбувати:

проґрунтуйте стіну;

фарбувати починайте від вікна валиком або пензликом;

пам'ятайте, що потрібно не менше 2 шарів фарби, щоб на стінах не залишилося прогалин.

Невеликий акцент на кухні повністю змінить її вигляд​ / Фото kuhniclub

Холодильник

Нудний холодильник можна зробити яскравим і таким чином надати оригінальності кухні.

Для цього знадобляться:

Малярський скотч;

Пензлик або валик;

Знежирювач;

Неждачний папір;

Ґрунтовка;

Фарба-емаль.

В першу чергу необхідно розморозити холодильник, очистити його від старої фарби і знежирити поверхню. Малярським скотчем заклеюються місця, куди не повинна потрапити фарба. Далі потрібно нанести ґрунтовку і два-три шари фарби (з перервою на висихання).

Яскравий холодильник дозволить по-новому поглянути на кухню​ / Фото gidrokraske

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Обідній гарнітур

Стіл і стільці також можна змінити за допомогою фарби. Для початку зніміть старий шар лаку або фарби за допомогою наждачного паперу. Нанесіть знежирювач, ґрунтовку і фарбу. Якщо ви хочете глянцеву поверхню – покрийте виріб лаком.

Всього кілька штрихів додадуть кухні свіжості / Фото ivd

Кухонні меблі

Кухонний гарнітур, як правило, створює настрій кімнати. Тут можна піти на хитрість і пофарбувати нижній ряд у темний колір, а верхній – у світлий. Так стеля здаватиметься вищою.

Фасади можна зробити будь-якого кольору / Фото ivd