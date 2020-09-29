Выбор фартука для кухни – всегда процесс сложный и интересный. Здесь нужно учесть не только личные предпочтения, моду и цветовую гамму, но и материалы, из которых он будет выполнен.

Из чего делают фартуки и какие примущества и недостатки у разных материалов, рассказывает 24 канал. Интересно Какие кухни будут в моде в 2021 году: 5 трендов Материалы Керамическая плитка

Мозаика

Камень

МДФ и ЛДСП

Металл

Стекло (скинали) Фартук для кухни можно выполнить из различных материалов / Фото trizio Читайте Новая кухня без ремонта: интересные лайфхаки Керамическая плитка Преимущества Прочность

Влагостойкость

Износостойкость

Большой ассортимент, который позволяет выбрать плитку на любой вкус и стиль Недостатки Швы требуют обновления из-за быстрого загрязнения

Укладкой должен заниматься профессионал. Плитка – отличное решение для фартука / Фото keramis Мозаика Плюсы Прочная

Влагостойкая Минусы Сложная укладка

Высокая цена. Мозаика смотрится стильно в интерьере / Фото design-homes Камень Плюсы Прочность

Влагостойкость

Большой ассортимент Минусы Высокая цена

Дорогой монтаж Камень смотрится дорого и аккуратно / Фото ivd МДФ и ЛДСП Преимущества Дешевле дерева

Можно выбрать в тон столешнице

Легкий монтаж

Простота в уходе Минусы Высокая воспламеняемость

Боятся воды. ЛДСП или МДФ могут стать альтернативой дереву / Фото ivd Металл Преимущества Прочность

Долговечность Минусы Отпечатки пальцев

Капли воды

Сложный уход Металлический фартук требует ухода / Фото rem.ninja Скинали (стеклянные панели) Плюсы Можно заказать любой дизайн Минусы Сложный уход

Высокая цена Скинали можно выбрать под любой дизайн / Фото prom Выбирая фартук для кухни, учтите все минусы и плюсы каждого материала, а также дизайн помещения и финасовые возможности.