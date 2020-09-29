Фартук для кухни: какой материал выбрать
Выбор фартука для кухни – всегда процесс сложный и интересный. Здесь нужно учесть не только личные предпочтения, моду и цветовую гамму, но и материалы, из которых он будет выполнен.
Из чего делают фартуки и какие примущества и недостатки у разных материалов, рассказывает 24 канал.
Интересно Какие кухни будут в моде в 2021 году: 5 трендов
Материалы
- Керамическая плитка
- Мозаика
- Камень
- МДФ и ЛДСП
- Металл
- Стекло (скинали)
Фартук для кухни можно выполнить из различных материалов / Фото trizio
Читайте Новая кухня без ремонта: интересные лайфхаки
Керамическая плитка
Преимущества
- Прочность
- Влагостойкость
- Износостойкость
- Большой ассортимент, который позволяет выбрать плитку на любой вкус и стиль
Недостатки
- Швы требуют обновления из-за быстрого загрязнения
- Укладкой должен заниматься профессионал.
Плитка – отличное решение для фартука / Фото keramis
Мозаика
Плюсы
- Прочная
- Влагостойкая
Минусы
- Сложная укладка
- Высокая цена.
Мозаика смотрится стильно в интерьере / Фото design-homes
Камень
Плюсы
- Прочность
- Влагостойкость
- Большой ассортимент
Минусы
- Высокая цена
- Дорогой монтаж
Камень смотрится дорого и аккуратно / Фото ivd
МДФ и ЛДСП
Преимущества
- Дешевле дерева
- Можно выбрать в тон столешнице
- Легкий монтаж
- Простота в уходе
Минусы
- Высокая воспламеняемость
- Боятся воды.
ЛДСП или МДФ могут стать альтернативой дереву / Фото ivd
Металл
Преимущества
- Прочность
- Долговечность
Минусы
- Отпечатки пальцев
- Капли воды
- Сложный уход
Металлический фартук требует ухода / Фото rem.ninja
Скинали (стеклянные панели)
Плюсы
- Можно заказать любой дизайн
Минусы
- Сложный уход
- Высокая цена
Скинали можно выбрать под любой дизайн / Фото prom
Выбирая фартук для кухни, учтите все минусы и плюсы каждого материала, а также дизайн помещения и финасовые возможности.