У Франції продають будинки за 1 євро: у чому суть та які умови

У Франції кілька комун влаштували розпродаж будинків. Житло можна придбати лише за 1 євро (33,5 гривні).

Таким чином влада хоче привернути увагу нових жителів. Де і на яких умовах можна купити будинок за вказаною ціною – читайте нижче.

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Де продають будинки за 1 євро та на яких умовах

Житло за смішною ціною можна купити в комуні Рубе, яка знаходиться на кордоні з Бельгією. Там є близько 2,5 тисячі занедбаних об'єктів.

Для того щоб отримати заявлені умови, нові власники зобов'язуються зробити ремонт у будинках і не продавати їх протягом 5 років.

Будинком в Рубе можна обзавестися лише за 1 євро / Фото vparis

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Водночас у комуні Шан-дю-Буль, де проживають 388 осіб, можна придбати ділянку під забудову.

Ціна квадратного метра території обійдеться лише в 1 євро. Це місце з незайманою природою називають ідеальним для відпочинку від міського шуму та суєти.

У Шан-дю-Буль хочуть залучити постійних жителів / Фото planetofhotels

У селі 25% будинків належать британцям, які приїжджають у відпустку. Однак мер виступив за залучення постійних жителів. За його словами, пріоритет надаватиметься сім'ям з дітьми.