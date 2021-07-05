Продати замок хочуть за 2,5 мільйона євро (81 мільйон гривень). Що в ньому є та як він виглядає – дивіться нижче.
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Що є на території
На 155 гектарах землі є лісові масиви, стайні, господарські будівлі, два гостьових будинки та замок площею 700 квадратних метрів.
Замок був побудований в XI столітті / Фото french-property
Площа основної будівлі – 700 квадратних метрів / Фото french-property
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Розкішний замок вирішили продати / Фото french-property
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