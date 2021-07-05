Продать замок хотят за 2,5 миллиона евро (81 миллион гривен). Что в нем есть и как он выглядит – смотрите ниже.
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Что есть на территории
На 155 гектарах земли есть лесные массивы, конюшни, хозяйственные здания, два гостевых дома и замок площадью 700 квадратных метров.
Замок был построен в XI веке / Фото french-property
Площадь основного здания – 700 квадратных метров / Фото french-property
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Роскошный замок решили продать / Фото french-property
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