Продать замок хотят за 2,5 миллиона евро (81 миллион гривен). Что в нем есть и как он выглядит – смотрите ниже.

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Что есть на территории

На 155 гектарах земли есть лесные массивы, конюшни, хозяйственные здания, два гостевых дома и замок площадью 700 квадратных метров.

Важно! Некоторые элементы на территории поместья являются историческими памятниками.

Замок был построен в XI веке / Фото french-property

Площадь основного здания – 700 квадратных метров / Фото french-property

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Шарль де Батц из Каслмора, известный как д'Артаньян, родился в 1615 году. В этом замке он жил до 20 лет, после чего уехал, чтобы стать капитаном пехоты мушкетеров при Людовике XIV.

Роскошный замок решили продать / Фото french-property

Как выглядит замок д'Артаньяна во Франции: смотрите видео