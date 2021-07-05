У Франції продають замок д'Артаньяна: неймовірні фото та відео

У Гасконі (Франція) виставили на продаж маєток Château Castelmore, побудований в XI столітті. Садиба, розташована на околиці села Лупіак, була родинним гніздом мушкетера д'Артаньяна.

Продати замок хочуть за 2,5 мільйона євро (81 мільйон гривень). Що в ньому є та як він виглядає – дивіться нижче.

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Що є на території

На 155 гектарах землі є лісові масиви, стайні, господарські будівлі, два гостьових будинки та замок площею 700 квадратних метрів.

Деякі елементи на території маєтку є історичними пам'ятками.

Замок був побудований в XI столітті / Фото french-property

Площа основної будівлі – 700 квадратних метрів / Фото french-property

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Шарль де Батц з Каслмора, відомий як д'Артаньян, народився у 1615 році. У цьому замку він жив до 20 років, після чого поїхав, щоб стати капітаном піхоти мушкетерів за Людовіка XIV.

Розкішний замок вирішили продати / Фото french-property

Як виглядає замок д'Артаньяна у Франції: дивіться відео