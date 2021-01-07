Функціональний фартух – предмет, без якого не обійтися хорошій господині на кухні. Він спрощує життя і підвищує комфорт під час приготування їжі.

Як зробити фартух функціональним, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.

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Навіщо потрібен функціональний фартух

На будь-якій кухні найбільше потрібні:

функціональні зони;

місця зберігання.

Найчастіше бракує саме місць для зберігання, адже з кожним роком кількість корисних девайсів, техніки і різних дрібниць зростає, і вони плавно переміщаються на стільницю, порушуючи порядок. Тут на допомогу приходить функціональний фартух, який стає простором для зберігання.

Фартух – відмінне місце для зберігання / Фото pikabu

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Функціональний фартух на кухні: що для цього потрібно

Передбачте додаткові 20-40 см глибини стільниці. Чим глибшою вона буде – тим більше предметів поміститься.

Чим глибшою вона буде – тим більше предметів поміститься. Продумайте конфігурацію: фартух може бути відкритим з полками або закритий.

Відкритий функціональний фартух допоможе систематизувати дрібні предмети: чашки, келихи, склянки і т.д. Закритий – максимально приховає все, що хочеться прибрати з очей, – розповіли дизайнери інтер'єру.

Фартух може бути з відкритими полицями або закритий / Фото pikabu

Виберіть систему відкривання (вона може бути розсувною або з підйомним механізмом).

(вона може бути розсувною або з підйомним механізмом). Матеріал фартуха повинен бути зносостійким, жаростійким, екологічним і простим у догляді. Це можуть бути HPL панелі, загартоване скло, Fenix.

За допомогою цих рекомендацій ви зможете зробити функціональний фартух, що сиділи побутові питання.