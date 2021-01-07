Функціональний фартух на кухні: що це таке
Функціональний фартух – предмет, без якого не обійтися хорошій господині на кухні. Він спрощує життя і підвищує комфорт під час приготування їжі.
Як зробити фартух функціональним, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.
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Навіщо потрібен функціональний фартух
На будь-якій кухні найбільше потрібні:
- функціональні зони;
- місця зберігання.
Найчастіше бракує саме місць для зберігання, адже з кожним роком кількість корисних девайсів, техніки і різних дрібниць зростає, і вони плавно переміщаються на стільницю, порушуючи порядок. Тут на допомогу приходить функціональний фартух, який стає простором для зберігання.
Фартух – відмінне місце для зберігання / Фото pikabu
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Функціональний фартух на кухні: що для цього потрібно
- Передбачте додаткові 20-40 см глибини стільниці. Чим глибшою вона буде – тим більше предметів поміститься.
- Продумайте конфігурацію: фартух може бути відкритим з полками або закритий.
Відкритий функціональний фартух допоможе систематизувати дрібні предмети: чашки, келихи, склянки і т.д. Закритий – максимально приховає все, що хочеться прибрати з очей, – розповіли дизайнери інтер'єру.
Фартух може бути з відкритими полицями або закритий / Фото pikabu
- Виберіть систему відкривання (вона може бути розсувною або з підйомним механізмом).
- Матеріал фартуха повинен бути зносостійким, жаростійким, екологічним і простим у догляді. Це можуть бути HPL панелі, загартоване скло, Fenix.
За допомогою цих рекомендацій ви зможете зробити функціональний фартух, що сиділи побутові питання.
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