Функциональный фартук на кухне: что это такое
Функциональный фартук – предмет, без которого не обойтись хорошей хозяйке на кухне. Он упрощает жизнь и повышает комфорт во время приготовления пищи.
Как сделать фартук функциональным, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.
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Зачем нужен функциональный фартук
На любой кухне больше всего нужны:
- функциональные зоны;
- места хранения.
Чаще всего не хватает именно мест для хранения, ведь с каждым годом количество полезных девайсов, техники и различных мелочей возрастает, и они плавно перемещаются на столешницу, нарушая порядок. Здесь на помощь приходит функциональный фартук, который становится пространством для хранения.
Фартук – отличное место для хранения / Фото pikabu
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Функциональный фартук на кухне: что для этого нужно
- Предусмотрите дополнительные 20-40 см глубины столешницы. Чем глубже она будет – тем больше предметов поместится.
- Продумайте конфигурацию: фартук может быть открытым с полками либо закрытый.
Открытый функциональный фартук поможет систематизировать мелкие предметы: чашки, бокалы, стаканы и т.п. Закрытый – максимально скроет все, что хочется убрать с глаз, – рассказали дизайнеры интерьера.
Фартук может быть с открытыми полками или закрытый / Фото pikabu
- Выберите систему открывания (она может быть раздвижной либо с открывающимся подъемным механизмом).
- Материал фартука должен быть износостойким, жаростойким, экологичным и простым в уходе. Это могут быть HPL панели, закаленное стекло, Fenix.
С помощью этих рекомендаций вы сможете сделать функциональный фартук, который облечит бытовые вопросы.
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