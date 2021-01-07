Функциональный фартук – предмет, без которого не обойтись хорошей хозяйке на кухне. Он упрощает жизнь и повышает комфорт во время приготовления пищи.

Как сделать фартук функциональным, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.

Читайте Как рассчитать высоту кухни: полезные советы для владельцев

Зачем нужен функциональный фартук

На любой кухне больше всего нужны:

функциональные зоны;

места хранения.

Чаще всего не хватает именно мест для хранения, ведь с каждым годом количество полезных девайсов, техники и различных мелочей возрастает, и они плавно перемещаются на столешницу, нарушая порядок. Здесь на помощь приходит функциональный фартук, который становится пространством для хранения.

Фартук – отличное место для хранения / Фото pikabu

Интересно Розетки, о которых все забывают: где они должны быть

Функциональный фартук на кухне: что для этого нужно

Предусмотрите дополнительные 20-40 см глубины столешницы . Чем глубже она будет – тем больше предметов поместится.

. Чем глубже она будет – тем больше предметов поместится. Продумайте конфигурацию: фартук может быть открытым с полками либо закрытый.

Открытый функциональный фартук поможет систематизировать мелкие предметы: чашки, бокалы, стаканы и т.п. Закрытый – максимально скроет все, что хочется убрать с глаз, – рассказали дизайнеры интерьера.

Фартук может быть с открытыми полками или закрытый / Фото pikabu

Выберите систему открывания (она может быть раздвижной либо с открывающимся подъемным механизмом).

(она может быть раздвижной либо с открывающимся подъемным механизмом). Материал фартука должен быть износостойким, жаростойким, экологичным и простым в уходе. Это могут быть HPL панели, закаленное стекло, Fenix.

С помощью этих рекомендаций вы сможете сделать функциональный фартук, который облечит бытовые вопросы.