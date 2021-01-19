Багато хто вважає, що для того, щоб зробити гардеробну у квартирі, потрібно багато місця.

На якій мінімальній площі можна розмістити гардеробну, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.

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Гардеробна – це ж просто мрія будь-якої дівчини! Та насправді, чоловіки теж хочуть, щоб їхні речі зберігалися красиво, а головне, щоб зберігання цих речей було зручним! Звичайно, чудово, якщо у вашій квартирі є місце для великої гардеробної, але з досвіду можу сказати, що в більшості квартир можна знайти місце для маленької гардеробної, тому мрія багатьох здійсненна! – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Скільки місця потрібно для гардеробної

Мінімально можлива площа – 1,2-1,5 квадратних метри.

Для цього може підійти комора, частина спальні або іншої кімнати, "глухий кут" у квартирі або ніша в плануванні.

Планування гардеробної

Залежно від площі і місця, яке ви маєте у розпорядженні для гардеробної, вона може бути лінійною, кутовою, Г-образною або П-образною (цей варіант вимагає ширини не менше двох метрів), двосторонньою (два ряди розташовані паралельно, мінімальна ширина 1,8 метри).

Лінійна гардеробна​ / Фото designmyhome

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Яка гардеробна потрібна

Вибираючи планування гардеробної, відштовхуйтесь від місця, яке ви маєте, і кількості речей, які повинні там зберігатися.