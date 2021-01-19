Гардеробная в квартире: где ее разместить и сколько места нужно
Многие считают, что для того, чтобы сделать гардеробную в квартире, нужно много места.
На какой минимальной площади можно разместить гардеробную, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.
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Гардеробная – это же просто мечта любой девушки! Да, на самом деле, мужчины тоже хотят, чтобы их вещи хранились красиво, а главное, чтобы хранение этих вещей было удобным! Конечно, прекрасно, если в вашей квартире есть место для большой гардеробной, но по опыту могу сказать, что в большинстве квартир можно найти место для маленькой гардеробной, так что мечта многих осуществима! – отметила дизайнер интерьера.
Сколько места нужно для гардеробной
Минимально возможная площадь – 1,2-1,5 квадратных метра.
Для этого может подойти кладовка, часть спальни или другой комнаты, "тупик" в квартире или ниша в планировке.
Планировка гардеробной
В зависимости от площади и места, которым вы располагаете для гардеробной, она может быть линейной, угловой, Г-образной или П-образной (этот вариант требует ширины не менее двух метров), двухсторонней (два ряда расположены параллельно, минимальная ширина 1,8 метра).
Линейная гардеробная / Фото designmyhome
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Какая гардеробная нужна
Выбирая планировку гардеробной, отталкивайтесь от места, которым вы располагаете, и количества вещей, которое должно там храниться.
- Минимальная высота полки для вещей, сложенных стопкой, должна составлять 30 сантиметров.
- Штанга для пиджаков и рубашек занимает 70-100 сантиметров в высоту.
- Штанга для верхней одежды – 100-180 сантиметров.
- Штанга для брюк в сложенном виде – 100 сантиметров.
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