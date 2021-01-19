Многие считают, что для того, чтобы сделать гардеробную в квартире, нужно много места.

На какой минимальной площади можно разместить гардеробную, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.

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Гардеробная – это же просто мечта любой девушки! Да, на самом деле, мужчины тоже хотят, чтобы их вещи хранились красиво, а главное, чтобы хранение этих вещей было удобным! Конечно, прекрасно, если в вашей квартире есть место для большой гардеробной, но по опыту могу сказать, что в большинстве квартир можно найти место для маленькой гардеробной, так что мечта многих осуществима! – отметила дизайнер интерьера.

Сколько места нужно для гардеробной

Минимально возможная площадь – 1,2-1,5 квадратных метра.

Для этого может подойти кладовка, часть спальни или другой комнаты, "тупик" в квартире или ниша в планировке.

Планировка гардеробной

В зависимости от площади и места, которым вы располагаете для гардеробной, она может быть линейной, угловой, Г-образной или П-образной (этот вариант требует ширины не менее двух метров), двухсторонней (два ряда расположены параллельно, минимальная ширина 1,8 метра).

Линейная гардеробная / Фото designmyhome

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Какая гардеробная нужна

Выбирая планировку гардеробной, отталкивайтесь от места, которым вы располагаете, и количества вещей, которое должно там храниться.