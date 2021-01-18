До оформлення невеликих приміщень необхідно підійти максимально відповідально і продумати все до дрібниць.

Як оформити і обставити маленький передпокій, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal в Instagram.

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Рекомендація: якщо у вас зовсім мало місця в приміщенні, намагайтеся візуально його зробити більшим за допомогою деяких прийомів, – зазначила Alexandra Crystal.

Дизайнерські прийоми для компактного передпокої

Зробіть світлі стіни у кімнаті – це візуально розширить приміщення.

Вибирайте предмети меблів у світлих відтінках.

Корпусні меблі в колір стін допоможуть створити ефект єдиної площини.

Дзеркальні поверхні у повний зріст допоможуть візуально збільшити передпокій.

Використовуйте дзеркала – вони допоможуть візуально розширити кімнату / Фото pinterest

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В інтер'єрі передпокою будуть доречні акценти. Для цього підберіть 1-2 кольори. У разі, якщо вам набридне, їх можна легко і швидко замінити.

Навіть невеликий передпокій може бути комфортним і зручним / Фото pinterest

Звичайно ж, ви повинні самі вибирати, що для вас у пріоритеті – шафа або вішалка, місце для сидіння або консоль, але, за можливості, в маленьких передпокоях використовуйте менше меблів, – резюмувала дизайнерка інтер'єру.