Комплектуємо гардеробну: що в ній має бути
Гардеробна – невелика кімната у квартирі або будинку, призначена для зберігання одягу і різних предметів. Останніми роками вона стала невід'ємною частиною інтер'єру будь-якого житла.
Джерело:Інстаграм Тетяни Соловйової
Як облаштувати гардеробну і що в ній повинно бути – розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Соловйова.
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Наповнення гардеробної – це суто завдання власника. Краще за вас, ніхто не знає, скільки у вас речей, як любите зберігати і чи можна з чимось розлучитися. Отже, щоб створити гардеробну мрії, слід всього лише відповісти собі на кілька питань і передати їх розробнику,
– зазначила Соловйова.
Що врахувати перед замовленням гардеробної
- Скільки одягу буде зберігатися в гардеробній.
- В якому вигляді плануєте зберігати речі – на плічках чи полицях.
Комплектація гардеробної
- Ящики. Використовуються на нижніх рівнях. За словами дизайнерки інтер'єру, вони не повинні бути вище 120 см – це незручно.
- Поділ на зони.
Натільна білизна має зберігатися окремо від верхнього одягу. Якщо місця в коридорі не вистачає і ви перевішуєте на зберігання верхній одяг у єдиний гардероб, то варто виділити під це окрему секцію,
– пояснила Татьяна Соловьева.
Гардеробна повинна бути не тільки красивою, але і функціональною / Фото trizio
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- Засоби для зберігання:
- тримачі краваток;
- тримачі штанів;
- сітчасті кошики;
- тримачі взуття (якщо планується гардеробна біля входу):
- контейнери (якщо взуття зберігається у загальній гардеробній).
- Господарський блок. Якщо у квартирі немає іншого місця для госпінвентаря (пилососа, прасувальної дошки, швабр), рекомендується заздалегідь виділити під нього зону для окремого зберігання від речей.
Зручна гардеробна дозволить підтримувати порядок у домі / Фото roomester
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