Кожна господиня мріє, щоб у квартирі було максимум місця для зберігання речей. Це дозволяє не тільки у красі зберігати всі наряди, але і дозволяє підтримувати чистоту в будинку.

Як зберігати речі в узголів'я ліжка – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна. Читайте Як бюджетно зробити ремонт у квартирі: 7 пунктів для економії коштів Вирішила вам написати про варіант шафи в узголів'ї, оскільки під час планування ремонту багато хто забуває про такий варіант, але насправді він має безліч своїх плюсів! Головне, щоб все було надійно закріплено,

– зазначила Петайкіна. Види зберігання Над ліжком можна розмістити полиці, навісні шафки або комплекс, що складається з них.

Якщо в узголів'ї ви вирішили зробити шафу, її можна встановити як лінійно, так і в кутку. Переваги зберігання в узголів'ї Навісні і вбудовані шафи виглядають монолітно, тим самим, роблячи простір візуально вільнішим.

Така шафа – компактний варіант, відмінно підходить для маленьких приміщень, дозволяючи замінити шафу, яка стоїть окремо,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

– пояснила дизайнерка інтер'єру. Всі речі знаходяться в доступності.

У конструкцію легко вбудувати освітлення і зручні полиці. Конструкція в узголів'ї дозволяє організувати зберігання / Фото ivd Цікаво Як вписати яскравий диван в інтер'єр: поради, які зроблять кімнату стильною Важливо! Дизайнерка інтер'єру підкреслила, що у цілях безпеки конструкція в узголів'ї повинна бути дуже надійною. Для цього необхідно правильно її закріпити. Всі шафи і полиці мають бути надійно закріплені / Фото roomble Як організувати простір в узголів'ї – дивіться на фото і відео: Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ✎ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Мск•Нск (@design_dizart)