Зберігання в узголів'я ліжка: круті ідеї від дизайнерки інтер'єру
Кожна господиня мріє, щоб у квартирі було максимум місця для зберігання речей. Це дозволяє не тільки у красі зберігати всі наряди, але і дозволяє підтримувати чистоту в будинку.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Як зберігати речі в узголів'я ліжка – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Вирішила вам написати про варіант шафи в узголів'ї, оскільки під час планування ремонту багато хто забуває про такий варіант, але насправді він має безліч своїх плюсів! Головне, щоб все було надійно закріплено,
– зазначила Петайкіна.
Види зберігання
- Над ліжком можна розмістити полиці, навісні шафки або комплекс, що складається з них.
- Якщо в узголів'ї ви вирішили зробити шафу, її можна встановити як лінійно, так і в кутку.
Переваги зберігання в узголів'ї
- Навісні і вбудовані шафи виглядають монолітно, тим самим, роблячи простір візуально вільнішим.
- Така шафа – компактний варіант, відмінно підходить для маленьких приміщень, дозволяючи замінити шафу, яка стоїть окремо,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
- Всі речі знаходяться в доступності.
- У конструкцію легко вбудувати освітлення і зручні полиці.
Конструкція в узголів'ї дозволяє організувати зберігання / Фото ivd
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Всі шафи і полиці мають бути надійно закріплені / Фото roomble
Як організувати простір в узголів'ї – дивіться на фото і відео:
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