Комплектуем гардеробную: что в ней должно быть
Гардеробная – небольшая комната в квартире или доме, предназначенная для хранения одежды и различных предметов. В последние годы она стала неотъемлемой частью интерьера любого жилья.
Источник:Инстаграм Татьяны Соловьевой
Как обустроить гардеробную и что в ней должно быть – рассказала дизайнер интерьера Татьяна Соловьева.
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Наполнение гардеробной – это сугубо задача владельца. Лучше вас, никто не знает, сколько у вас вещей, как любите хранить и можно ли с чем-то расстаться. Итак, чтобы создать гардеробную мечты, следует всего лишь ответить себе на несколько вопросов и передать их разработчику,
– отметила Соловьева.
Что учесть перед заказом гардеробной
- Сколько одежды будет храниться в гардеробной.
- В каком виде планируете хранить вещи – на плечиках или полках.
Комплектация гардеробной
- Ящики. Используются на нижних уровнях. По словам дизайнера интерьера, они не должны быть выше 120 см – это неудобно.
- Разделение на зоны.
Нательное белье должно храниться отдельно от верхней одежды. Если места в коридоре не хватает и вы перевешиваете на хранение верхнюю одежду в единственный гардероб, то стоит выделить под это отдельную секцию,
– пояснила Татьяна Соловьева.
Гардеробная должна быть не только красивой, но и функциональной / Фото trizio
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- Приспособления для хранения:
- галстучницы;
- брючницы;
- сетчатые корзины;
- держатели обуви (если планируется гардеробная у входа):
- контейнеры (если обувь хранится в общей гардеробной).
- Хозяйственный блок. Если в квартире нет другого места для хозинвентаря (пылесоса, гладильной доски, швабр), рекомендуется заранее выделить под него зону для отдельного хранения от вещей.
Удобная гардеробная позволит поддерживать порядок в доме / Фото roomester
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