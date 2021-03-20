Гардеробная – небольшая комната в квартире или доме, предназначенная для хранения одежды и различных предметов. В последние годы она стала неотъемлемой частью интерьера любого жилья.

Как обустроить гардеробную и что в ней должно быть – рассказала дизайнер интерьера Татьяна Соловьева.

Интересно Как вписать яркий диван в интерьер: советы, которые сделают комнату стильной

Наполнение гардеробной – это сугубо задача владельца. Лучше вас, никто не знает, сколько у вас вещей, как любите хранить и можно ли с чем-то расстаться. Итак, чтобы создать гардеробную мечты, следует всего лишь ответить себе на несколько вопросов и передать их разработчику,

– отметила Соловьева.

Что учесть перед заказом гардеробной

Сколько одежды будет храниться в гардеробной.

В каком виде планируете хранить вещи – на плечиках или полках.

Комплектация гардеробной

Ящики. Используются на нижних уровнях. По словам дизайнера интерьера, они не должны быть выше 120 см – это неудобно. Разделение на зоны.

Нательное белье должно храниться отдельно от верхней одежды. Если места в коридоре не хватает и вы перевешиваете на хранение верхнюю одежду в единственный гардероб, то стоит выделить под это отдельную секцию,

– пояснила Татьяна Соловьева.

Гардеробная должна быть не только красивой, но и функциональной / Фото trizio

Читайте также Хранение в изголовье кровати: крутые идеи от дизайнера интерьера

Приспособления для хранения:

галстучницы;

брючницы;

сетчатые корзины;

держатели обуви (если планируется гардеробная у входа):

контейнеры (если обувь хранится в общей гардеробной).

Хозяйственный блок. Если в квартире нет другого места для хозинвентаря (пылесоса, гладильной доски, швабр), рекомендуется заранее выделить под него зону для отдельного хранения от вещей.

Удобная гардеробная позволит поддерживать порядок в доме / Фото roomester