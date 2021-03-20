Комплектуємо гардеробну: що в ній має бути

Джерело:Інстаграм Тетяни Соловйової
Гардеробна – невелика кімната у квартирі або будинку, призначена для зберігання одягу і різних предметів. Останніми роками вона стала невід'ємною частиною інтер'єру будь-якого житла.
Як облаштувати гардеробну і що в ній повинно бути – розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Соловйова.
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Наповнення гардеробної – це суто завдання власника. Краще за вас, ніхто не знає, скільки у вас речей, як любите зберігати і чи можна з чимось розлучитися. Отже, щоб створити гардеробну мрії, слід всього лише відповісти собі на кілька питань і передати їх розробнику,
– зазначила Соловйова.
Натільна білизна має зберігатися окремо від верхнього одягу. Якщо місця в коридорі не вистачає і ви перевішуєте на зберігання верхній одяг у єдиний гардероб, то варто виділити під це окрему секцію,
– пояснила Татьяна Соловьева.
Гардеробна повинна бути не тільки красивою, але і функціональною / Фото trizio
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