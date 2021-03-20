Комплектуємо гардеробну: що в ній має бути

Гардеробна – невелика кімната у квартирі або будинку, призначена для зберігання одягу і різних предметів. Останніми роками вона стала невід'ємною частиною інтер'єру будь-якого житла.

Як облаштувати гардеробну і що в ній повинно бути – розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Соловйова.

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Наповнення гардеробної – це суто завдання власника. Краще за вас, ніхто не знає, скільки у вас речей, як любите зберігати і чи можна з чимось розлучитися. Отже, щоб створити гардеробну мрії, слід всього лише відповісти собі на кілька питань і передати їх розробнику,

– зазначила Соловйова.

Що врахувати перед замовленням гардеробної

Скільки одягу буде зберігатися в гардеробній.

В якому вигляді плануєте зберігати речі – на плічках чи полицях.

Комплектація гардеробної

Ящики. Використовуються на нижніх рівнях. За словами дизайнерки інтер'єру, вони не повинні бути вище 120 см – це незручно. Поділ на зони.

Натільна білизна має зберігатися окремо від верхнього одягу. Якщо місця в коридорі не вистачає і ви перевішуєте на зберігання верхній одяг у єдиний гардероб, то варто виділити під це окрему секцію,

– пояснила Татьяна Соловьева.

Гардеробна повинна бути не тільки красивою, але і функціональною / Фото trizio

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Засоби для зберігання:

тримачі краваток;

тримачі штанів;

сітчасті кошики;

тримачі взуття (якщо планується гардеробна біля входу):

контейнери (якщо взуття зберігається у загальній гардеробній).

Господарський блок. Якщо у квартирі немає іншого місця для госпінвентаря (пилососа, прасувальної дошки, швабр), рекомендується заздалегідь виділити під нього зону для окремого зберігання від речей.

Зручна гардеробна дозволить підтримувати порядок у домі​ / Фото roomester