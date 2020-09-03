Гардеробна – ідеальний спосіб зберігання речей і предметів у квартирі.

Для того, щоб вона була компактною, але при цьому функціональної, потрібно врахувати кілька моментів, розповідає 24 канал.

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Види гардеробних

Закриті

Гардеробні, які відділяються від житлової площі дверима або перегородкою. Відмінне рішення для зберігання речей у просторих квартирах.

Облаштувати гардеробну можна в будь-якому стилі​ / Фото dekoriko

Відкриті

Свого роду ніша в стіні, де розміщуються всі необхідні речі. У неї немає додаткових дверей або перегородок, що відокремлюють речі від простору кімнати. Це зручний варіант для невеликих квартир – речі в одному місці, все необхідне під рукою. Мінус такої вбиральні – все знаходиться на очах, речі можуть вбирати запахи.

Щоб гардеробна була місткою, потрібно продумати її до дрібниць​ / dekoriko

Де розташувати гардеробну у квартирі

Залежно від площі гардеробної, вона може розміщуватися де-завгодно. Найпопулярніший варіант – при вході. Також облаштовують у спальнях, дитячих кімнатах, коридорах, на лоджіях – все залежить від особистих переваг.

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Важливі нюанси

Оформлення. Тут важливо врахувати функціонал гардеробної. Вона повинна бути і компактною, і місткою. Використовуйте не лише нижню зону – робіть полиці зверху. Вони будуть актуальні для сезонних речей або предметів, які використовуються не дуже часто. Продумайте навісні елементи. Це гарне рішення для сумок і аксесуарів. Додайте у гардеробній дзеркала – це дозволить не лише зробити простір ширшим, але і дасть можливість бачити своє відображення, що полегшить вибір одягу.

Вид гардеробної залежить від особистих переваг і планування квартири / dekoriko

Гардеробна у квартирі – потрібна і зручна зона, яка вирішує проблему з порядком, проте для повного комфорту проживання, краще промальовувати її з дизайнером.