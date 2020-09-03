Як вибрати дизайнера інтер'єру: ключові моменти
Дизайнер інтер'єру – фахівець, який оформить інтер'єр вашого житла – квартири або будинку – у потрібному стилі.
До вибору дизайнера потрібно підійти серйозно і виважено. Як знайти "свого" фахівця, розповідає dom.ria.
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Наявність договору з дизайнером інтер'єру – не просто мода. Це допоможе вам реалізувати всі свої побажання і ідеї в оформленні житла. Щоб знайти свого дизайнера, слід врахувати кілька моментів.
Бюджет
До того, як почати пошуки дизайнера, необхідно скласти кошторис, в якому будуть враховані:
- Будівельні матеріали
- Фінішні покриття
- Комунікації
- Інструменти і обладнання
- Послуги будівельних бригад
- Меблі і декор
- Додаткові витрати (близько 10%).
Чітко формулюйте свої побажання – від цього залежить кінцевий результат / Фото allstroygroup
Після складання кошторису, можна починати пошуки дизайнера. Вартість його роботи відрізняється в залежності від міста, досвіду і ступеня популярності. Однак найбільше він залежить від ремонтного кошторису. Рекомендується передбачити на дизайн-проєкт близько 5-10% від загальної суми бюджету на ремонт.
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Дизайн-проєкт квартири
У разі якщо планується ремонт у новобудові, дизайнера краще підібрати ще на етапі будівництва. Також рекомендується:
- Визначитися зі стилістикою житла, щоб оперативно передати фахівцеві свої побажання. У першу чергу опитаєте друзів і знайомих – особисті рекомендації завжди цінніші, ніж відгуки незнайомих людей в інтернеті.
- Вивчіть портфоліо вподобаного дизайнера.
- Детально оцінюйте його роботи, звертайте увагу на дрібниці, вміння поєднувати кольори, розміщення меблів. Важливо побачити реальні роботи дизайнера або хоча б живі фотографії проектів, а не 3D-візуалізації.
- Обов'язково порівняйте кількох кандидатів.
- Зверніть увагу на спілкування з потенційним виконавцем – важливо знайти спільну мову і порозуміння з дизайнером.
Звертайте увагу на реальні роботи дизайнера, а не 3D-візуалізації / Фото design-homes
Критерії вибору дизайнера
- Вартість робіт і порядок виплат
- Досвід і портфоліо
- Терміни реалізації проекту
- Навички комунікації
- Авторський нагляд тощо.
Пам'ятайте, що вибір професійного дизайнера – запорука не тільки красивого інтер'єру, але і вашого комфортного проживання у квартирі.