Дизайнер інтер'єру – фахівець, який оформить інтер'єр вашого житла – квартири або будинку – у потрібному стилі.

До вибору дизайнера потрібно підійти серйозно і виважено. Як знайти "свого" фахівця, розповідає dom.ria.

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Наявність договору з дизайнером інтер'єру – не просто мода. Це допоможе вам реалізувати всі свої побажання і ідеї в оформленні житла. Щоб знайти свого дизайнера, слід врахувати кілька моментів.

Бюджет

До того, як почати пошуки дизайнера, необхідно скласти кошторис, в якому будуть враховані:

Будівельні матеріали

Фінішні покриття

Комунікації

Інструменти і обладнання

Послуги будівельних бригад

Меблі і декор

Додаткові витрати (близько 10%).

Чітко формулюйте свої побажання – від цього залежить кінцевий результат / Фото allstroygroup

Після складання кошторису, можна починати пошуки дизайнера. Вартість його роботи відрізняється в залежності від міста, досвіду і ступеня популярності. Однак найбільше він залежить від ремонтного кошторису. Рекомендується передбачити на дизайн-проєкт близько 5-10% від загальної суми бюджету на ремонт.

На розробку дизайн-проєкту може знадобитися кілька тижнів. Тому шукати фахівця краще заздалегідь.

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Дизайн-проєкт квартири

У разі якщо планується ремонт у новобудові, дизайнера краще підібрати ще на етапі будівництва. Також рекомендується:

Визначитися зі стилістикою житла , щоб оперативно передати фахівцеві свої побажання. У першу чергу опитаєте друзів і знайомих – особисті рекомендації завжди цінніші , ніж відгуки незнайомих людей в інтернеті.

, щоб оперативно передати фахівцеві свої побажання. У першу чергу опитаєте друзів і знайомих – , ніж відгуки незнайомих людей в інтернеті. Вивчіть портфоліо вподобаного дизайнера.

вподобаного дизайнера. Детально оцінюйте його роботи , звертайте увагу на дрібниці , вміння поєднувати кольори, розміщення меблів. Важливо побачити реальні роботи дизайнера або хоча б живі фотографії проектів, а не 3D-візуалізації.

, , вміння поєднувати кольори, розміщення меблів. Важливо дизайнера або хоча б живі фотографії проектів, а не 3D-візуалізації. Обов'язково порівняйте кількох кандидатів.

Зверніть увагу на спілкування з потенційним виконавцем – важливо знайти спільну мову і порозуміння з дизайнером.

Звертайте увагу на реальні роботи дизайнера, а не 3D-візуалізації​ / Фото design-homes

Критерії вибору дизайнера

Вартість робіт і порядок виплат Досвід і портфоліо Терміни реалізації проекту Навички комунікації Авторський нагляд тощо.

Підписуйте детальний договір лише у тому випадку, якщо людина і його навички вас повністю влаштували.

Пам'ятайте, що вибір професійного дизайнера – запорука не тільки красивого інтер'єру, але і вашого комфортного проживання у квартирі.