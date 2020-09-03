Гардеробная в квартире: как обустроить и что учесть
Гардеробная – идеальный способ хранения вещей и предметов в квартире.
Для того, чтобы она была компактной, но при этом функциональной, нужно учесть несколько моментов, рассказывает 24 канал.
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Виды гардеробных
Закрытые
Гардеробные, которые отделяются от жилой площади дверью или перегородкой. Отличное решение для хранения вещей в просторных квартирах.
Обустроить гардеробную можно в любом стиле / Фото dekoriko
Открытые
Своего рода ниша в стене, где размещаются все необходимые вещи. У нее нет дополнительных дверей или перегородок, отделяющих вещи от пространства комнаты. Это удобный вариант для небольших квартир – вещи в одном месте, все необходимое под рукой. Минус подобной гардеробной – все находится на виду, вещи могут впитывать запахи.
Чтобы гардеробная была вместительной, нужно продумать ее до мелочей / dekoriko
Где расположить гардеробную в квартире
В зависимости от площади гардеробной, она может находиться где-угодно. Самый популярный вариант – при входе. Также их обустраивают в спальнях, детских комнатах, коридорах, на лоджиях – все зависит от личных предпочтений.
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Важные нюансы
- Оформление. Здесь важно учесть функционал гардеробной. Она должна быть и компактной, и вместительной.
- Используйте не только нижнюю зону – делайте полки вверху. Они будут актуальны для сезонных вещей или предметов, которые используются не очень часто.
- Продумайте навесные элементы. Это хорошее решение для сумок и аксессуаров.
- Разместите в гардеробной зеркала – это позволит не только сделать пространство шире, но и даст возможность видеть свое отражение, что облегчит выбор одежды.
Вид гардеробной зависит от личных предпочтений и планировки квартиры / dekoriko
Гардеробная в квартире – нужная и удобная зона, решающая проблему с порядком, однако для полного комфорта проживающих, лучше прорисовать ее с дизайнером.