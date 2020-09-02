Штори – декоративна і функціональна частина інтер'єру, від якої створюється загальне враження від приміщення.

Щоб кімната була затишною і стильно, необхідно підбирати штори, з огляду на кілька важливих нюансів, розповідає 24 канал.

Читайте Як вибрати меблі для квартири: важливі нюанси

При виборі штор необхідно звернути увагу на:

Призначення кімнати, в яку підбирається текстиль. Розмір і форму вікна.

Призначення кімнати

Штори для кухні, вітальні або спальні завжди будуть відрізнятися. Наприклад, у вітальні вони можуть бути акцентним плямою. Також тут буде доречно виглядати принт на тканині. У спальню штори повинні підбиратися з урахуванням захисту від сонячних променів, при цьому створювати затишок в кімнаті. Яскраві штори в спальні – швидше виняток. У кухні можна використовувати легкі і короткі відрізи. Наприклад, фіранки з органзи до підвіконня.

На кухні краще повісити короткі штори / Фото piramida-stroi

Розмір і форма вікна

Вікно у центрі кімнати

Можна повісити штори під стелю, подвійні штори з контрастним поєднанням кольорів або матеріалів.

Цікаво Розстановка меблів у вітальні: як зробити красиво і зручно

Два вікна на одній стіні

У такому варіанті буде краще, щоб штори оточували вікна з обох сторін.

Два вікна можуть прикрасити однотонні штори / Фото loveshtory​

Вікно з асиметричним розташуванням на стіні

Якщо вікно розташоване не в центрі кімнати, а десь збоку, краще придбати одну широку штору на всю стіну. Це допоможе візуально зробити стіну більш симетричною.

Панорамні вікна

Можна закрити шторами із стельовим карнизом на рейках або ж підібратирулонні тканинні жалюзі.

Рулонні штори – вдале рішення для панорамних вікон / Фото 31tv

Рекомендації щодо вибору штор

Довжина штор повинна підбиратися з урахуванням висоти стель. Вони повинні бути на 2 пальці вищі підлоги або ж чітко ло підлоги. Щоб визначити потрібний розмір штор, потрібно помножити ширину вікна на два. Для яскравого інтер'єру краще підбирати однотонні штори, і навпаки. Якщо кімната розташована на сонячній стороні, вибирайте тришарові штори стійкі до вигорання.

Вибираючи штори, враховуйте, що вони повинні бути не тільки функціональними, але і ідеально вписуватися в інтер'єр вашого житла