Як вдало вибрати штори: що потрібно врахувати
Штори – декоративна і функціональна частина інтер'єру, від якої створюється загальне враження від приміщення.
Щоб кімната була затишною і стильно, необхідно підбирати штори, з огляду на кілька важливих нюансів, розповідає 24 канал.
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При виборі штор необхідно звернути увагу на:
- Призначення кімнати, в яку підбирається текстиль.
- Розмір і форму вікна.
Призначення кімнати
Штори для кухні, вітальні або спальні завжди будуть відрізнятися. Наприклад, у вітальні вони можуть бути акцентним плямою. Також тут буде доречно виглядати принт на тканині. У спальню штори повинні підбиратися з урахуванням захисту від сонячних променів, при цьому створювати затишок в кімнаті. Яскраві штори в спальні – швидше виняток. У кухні можна використовувати легкі і короткі відрізи. Наприклад, фіранки з органзи до підвіконня.
На кухні краще повісити короткі штори / Фото piramida-stroi
Розмір і форма вікна
Вікно у центрі кімнати
Можна повісити штори під стелю, подвійні штори з контрастним поєднанням кольорів або матеріалів.
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Два вікна на одній стіні
У такому варіанті буде краще, щоб штори оточували вікна з обох сторін.
Два вікна можуть прикрасити однотонні штори / Фото loveshtory
Вікно з асиметричним розташуванням на стіні
Якщо вікно розташоване не в центрі кімнати, а десь збоку, краще придбати одну широку штору на всю стіну. Це допоможе візуально зробити стіну більш симетричною.
Панорамні вікна
Можна закрити шторами із стельовим карнизом на рейках або ж підібратирулонні тканинні жалюзі.
Рулонні штори – вдале рішення для панорамних вікон / Фото 31tv
Рекомендації щодо вибору штор
- Довжина штор повинна підбиратися з урахуванням висоти стель. Вони повинні бути на 2 пальці вищі підлоги або ж чітко ло підлоги.
- Щоб визначити потрібний розмір штор, потрібно помножити ширину вікна на два.
- Для яскравого інтер'єру краще підбирати однотонні штори, і навпаки.
- Якщо кімната розташована на сонячній стороні, вибирайте тришарові штори стійкі до вигорання.
Вибираючи штори, враховуйте, що вони повинні бути не тільки функціональними, але і ідеально вписуватися в інтер'єр вашого житла