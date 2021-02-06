Кожен, хто робить ремонт у квартирі, задається питанням: що краще зробити – гардеробну або шафу?

Про переваги і недоліки обох варіантів розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.

Цікаво Як і де зберігати речі у маленькій ванній: корисні лайфхаки

Гардеробна чи шафа? За моїми уподобаннями, гардеробна кімната – все ж краще, ніж шафа-купе,

– зазначила Скуратова.

Переваги гардеробної

Особиста кімната для зберігання речей і аксесуарів.

Продумане місце для зберігання.

Місткість. У гардеробній можна зберігати набагато більше речей, ніж у звичайній шафі.

Можливість красиво обіграти зовнішню і внутрішню частину кімнати.

Двері гардеробної також можуть стати цікавим рішенням.

У гардеробної є маса плюсів / Фото roomester

Читайте Дизайн криється в деталях: названо бюджетний спосіб освіжити інтер'єр

Недоліки

Гардеробна кімната займає більше місця, ніж звичайна шафа.

Необхідно мати площу, щоб зайти і дістати потрібний одяг.

Сама кімната займає значно більше місця у приміщенні, ніж звичайна шафа.

Вартість гардеробної набагато вища, ніж шафи.

Тут потрібно звести стіни, обштукатурити, підготувати кімнату до фінального оздоблення, замовити розсувні полотна, передбачити напрямні, замовити внутрішню частину гардеробної, полиці, механізми і т.д.,

– пояснила Скуратова.

Роблячи вибір, враховуйте початкові умови і переваги. Якщо площа невелика – краще зробити зручну шафу. Однак якщо метраж дозволяє – гардеробна не буде зайвим елементом в інтер'єрі.