Гардеробна чи шафа: що більше підходить для квартири
Кожен, хто робить ремонт у квартирі, задається питанням: що краще зробити – гардеробну або шафу?
Джерело:Інстаграм Ангеліни Скуратової
Про переваги і недоліки обох варіантів розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.
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Гардеробна чи шафа? За моїми уподобаннями, гардеробна кімната – все ж краще, ніж шафа-купе,
– зазначила Скуратова.
Переваги гардеробної
- Особиста кімната для зберігання речей і аксесуарів.
- Продумане місце для зберігання.
- Місткість. У гардеробній можна зберігати набагато більше речей, ніж у звичайній шафі.
- Можливість красиво обіграти зовнішню і внутрішню частину кімнати.
- Двері гардеробної також можуть стати цікавим рішенням.
У гардеробної є маса плюсів / Фото roomester
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Недоліки
- Гардеробна кімната займає більше місця, ніж звичайна шафа.
- Необхідно мати площу, щоб зайти і дістати потрібний одяг.
- Сама кімната займає значно більше місця у приміщенні, ніж звичайна шафа.
- Вартість гардеробної набагато вища, ніж шафи.
Тут потрібно звести стіни, обштукатурити, підготувати кімнату до фінального оздоблення, замовити розсувні полотна, передбачити напрямні, замовити внутрішню частину гардеробної, полиці, механізми і т.д.,
– пояснила Скуратова.
Роблячи вибір, враховуйте початкові умови і переваги. Якщо площа невелика – краще зробити зручну шафу. Однак якщо метраж дозволяє – гардеробна не буде зайвим елементом в інтер'єрі.
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