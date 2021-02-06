Каждый, кто делает ремонт в квартире, задается вопросом: что лучше сделать – гардеробную или шкаф?

О преимуществах гардеробной комнаты рассказала дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.

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Гардеробная или шкаф? По моим предпочтениям, гардеробная комната все же лучше, чем шкаф-купе,

– отметила Скуратова.

Преимущества гардеробной

Личная комната для хранения вещей и аксессуаров.

Продуманное место для хранения.

Вместительность. В гардеробной можно хранить гораздо больше вещей, чем в обычном шкафу.

Возможность красиво обыграть наружную и внутреннюю часть комнаты.

Двери гардеробной также могут стать интересным решением.

У гардеробной есть масса плюсов / Фото roomester

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Недостатки

Гардеробная комната занимает больше места, чем обычный шкаф.

Необходимо иметь площадь, чтобы зайти и достать нужную одежду.

Сама комната занимает намного больше места в помещении, чем обычный шкаф.

Стоимость гардеробной намного выше, чем шкафа.

Тут нужно возвести стены, оштукатурить, подготовить комнату к финальной отделке, заказать раздвижные полотна, предусмотреть направляющие, заказать внутреннюю часть гардероба, полки, механизмы и т.д.,

– пояснила Скуратова.

Делая выбор, учитывайте изначальные условия и предпочтения. Если площадь небольшая – лучше сделать удобный шкаф. Однако если метраж позволяет – гардеробная не окажется лишним элементом в интерьере.