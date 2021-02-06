Гардеробная или шкаф: что больше подходит для квартиры
Каждый, кто делает ремонт в квартире, задается вопросом: что лучше сделать – гардеробную или шкаф?
Источник:Инстаграм Ангелины Скуратовой
О преимуществах гардеробной комнаты рассказала дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.
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Гардеробная или шкаф? По моим предпочтениям, гардеробная комната все же лучше, чем шкаф-купе,
– отметила Скуратова.
Преимущества гардеробной
- Личная комната для хранения вещей и аксессуаров.
- Продуманное место для хранения.
- Вместительность. В гардеробной можно хранить гораздо больше вещей, чем в обычном шкафу.
- Возможность красиво обыграть наружную и внутреннюю часть комнаты.
- Двери гардеробной также могут стать интересным решением.
У гардеробной есть масса плюсов / Фото roomester
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Недостатки
- Гардеробная комната занимает больше места, чем обычный шкаф.
- Необходимо иметь площадь, чтобы зайти и достать нужную одежду.
- Сама комната занимает намного больше места в помещении, чем обычный шкаф.
- Стоимость гардеробной намного выше, чем шкафа.
Тут нужно возвести стены, оштукатурить, подготовить комнату к финальной отделке, заказать раздвижные полотна, предусмотреть направляющие, заказать внутреннюю часть гардероба, полки, механизмы и т.д.,
– пояснила Скуратова.
Делая выбор, учитывайте изначальные условия и предпочтения. Если площадь небольшая – лучше сделать удобный шкаф. Однако если метраж позволяет – гардеробная не окажется лишним элементом в интерьере.
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