Якщо у квартирі маленька ванна кімната, необхідно ретельно продумати системи зберігання, щоб приміщення не виглядало захаращеним.

Як грамотно спланувати зберігання в компактній ванній, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Ідеї зберігання у маленькій ванній

Вбудовані системи зберігання

Найбільш затребуваний варіант – вбудована "невидима" вузька шафа. За словами дизайнерки інтер'єру, для цього потрібно 20-30 см додаткового місця, в яке буде вбудовуватися шафа. Вона встановлюється з висувним механізмом.

Коли він повністю "виїжджає", у ньому цілком легко вмістити безліч речей. До речі, переваги такого прийому – максимально прихована система, ергономіка, економія простору і місткість. Шафа монтується по всій висоті стіни, тому можна навіть розділити його на відділення!

– зазначила Пашковська.

Заховані системи зберігання

Такий варіант підійде для зберігання тих речей, якими ви рідко користуєтеся. Наприклад, запаси шампуню, порошку або мила. Подібні системи можна розмістити де завгодно. Наприклад, у просторі під ванною.

У ванній повинно бути достатньо систем зберігання​ / Фото pinterest

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Шафи та пенали

Це рішення – актуальне вже багато років. Шафи і пенали у ванній дозволяють заховати багато речей і предмети. Найпоширеніший варіант – шафа над підвісною інсталяцією.

У маленькій ванній необхідно продумати все до дрібниць / Фото pinterest

Також Анна Пашковська рекомендує максимально використовувати всі ніші і всілякі вбудовані конструкції. Це дозволяє розумно організувати простір і раціонально зберігати все необхідне.