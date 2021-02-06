Гардеробна чи шафа: що більше підходить для квартири

6 лютого 2021 , 21:05
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Інстаграм Ангеліни Скуратової

Кожен, хто робить ремонт у квартирі, задається питанням: що краще зробити – гардеробну або шафу?

Про переваги і недоліки обох варіантів розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.

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Гардеробна чи шафа? За моїми уподобаннями, гардеробна кімната – все ж краще, ніж шафа-купе,
– зазначила Скуратова.

Переваги гардеробної

  • Особиста кімната для зберігання речей і аксесуарів.
  • Продумане місце для зберігання.
  • Місткість. У гардеробній можна зберігати набагато більше речей, ніж у звичайній шафі.
  • Можливість красиво обіграти зовнішню і внутрішню частину кімнати.
  • Двері гардеробної також можуть стати цікавим рішенням.

У гардеробної є маса плюсів / Фото roomester

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Недоліки

  • Гардеробна кімната займає більше місця, ніж звичайна шафа.
  • Необхідно мати площу, щоб зайти і дістати потрібний одяг.
  • Сама кімната займає значно більше місця у приміщенні, ніж звичайна шафа.
  • Вартість гардеробної набагато вища, ніж шафи.

Тут потрібно звести стіни, обштукатурити, підготувати кімнату до фінального оздоблення, замовити розсувні полотна, передбачити напрямні, замовити внутрішню частину гардеробної, полиці, механізми і т.д.,
– пояснила Скуратова.

Роблячи вибір, враховуйте початкові умови і переваги. Якщо площа невелика – краще зробити зручну шафу. Однак якщо метраж дозволяє – гардеробна не буде зайвим елементом в інтер'єрі.