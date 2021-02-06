Гардеробна чи шафа: що більше підходить для квартири

Джерело:Інстаграм Ангеліни Скуратової
Кожен, хто робить ремонт у квартирі, задається питанням: що краще зробити – гардеробну або шафу?
Про переваги і недоліки обох варіантів розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.
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Гардеробна чи шафа? За моїми уподобаннями, гардеробна кімната – все ж краще, ніж шафа-купе,
– зазначила Скуратова.
У гардеробної є маса плюсів / Фото roomester
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Тут потрібно звести стіни, обштукатурити, підготувати кімнату до фінального оздоблення, замовити розсувні полотна, передбачити напрямні, замовити внутрішню частину гардеробної, полиці, механізми і т.д.,
– пояснила Скуратова.
Роблячи вибір, враховуйте початкові умови і переваги. Якщо площа невелика – краще зробити зручну шафу. Однак якщо метраж дозволяє – гардеробна не буде зайвим елементом в інтер'єрі.