Гипсокартон или штукатурка: какой вариант выбрать для стен
Каждый, кто делает ремонт, встает перед выбором – гипсокартон или штукатурка для выравнивания стен.
Источник:Инстаграм in_design.studio
О плюсах и минусах обоих вариантов – рассказали дизайнеры интерьера In Design Studio.
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Хочу обсудить волнующую многих тему: гипсокартон или штукатурка для выравнивания стен. Сравним и выявим плюсы и минусы этих двух методов. Ведь зачастую споры возникают именно на этот счет,
– отметили дизайнеры интерьера.
Гипсокартон
Плюсы
- Позволяет скрыть сколы и отслоения, а также серьезную кривизну стен, как по горизонтали, так и по вертикали.
- Простой и быстрый монтаж.
- Является дополнительным слоем звуко- и теплоизоляции.
- Скрывает коммуникации (внутри стены можно проложить электрику).
- Минимум мусора во время работы.
Минусы
- Уменьшает площадь помещения.
- Требуются закладные для навесных шкафов, полок и пр.
- "Боится" высокой влажности и плохо переносит перепад температур.
Выбор материала зависит от того, как будет использоваться стена / Фото mikon
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Штукатурка
Преимущества
- Не сокращает площадь.
- Устойчива к нагрузкам (выдержит навесные конструкции).
- Легко ремонтируется.
- Устойчива к перепадам температур и влажности.
Штукатурка "не ворует" площадь комнаты / Фото remont-best
Недостатки
- Усложняет процесс прокладки коммуникаций.
- Требуется время на нанесение и высыхание.
- Для монтажа нужно знать технологию и иметь опыт.
- Без нанесения слоя шпаклевки не обойтись.
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