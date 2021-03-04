Каждый, кто делает ремонт, встает перед выбором – гипсокартон или штукатурка для выравнивания стен.

О плюсах и минусах обоих вариантов – рассказали дизайнеры интерьера In Design Studio.

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Хочу обсудить волнующую многих тему: гипсокартон или штукатурка для выравнивания стен. Сравним и выявим плюсы и минусы этих двух методов. Ведь зачастую споры возникают именно на этот счет,

– отметили дизайнеры интерьера.

Гипсокартон

Плюсы

Позволяет скрыть сколы и отслоения, а также серьезную кривизну стен, как по горизонтали, так и по вертикали.

Простой и быстрый монтаж.

Является дополнительным слоем звуко- и теплоизоляции.

Скрывает коммуникации (внутри стены можно проложить электрику).

Минимум мусора во время работы.

Минусы

Уменьшает площадь помещения.

Требуются закладные для навесных шкафов, полок и пр.

"Боится" высокой влажности и плохо переносит перепад температур.

Выбор материала зависит от того, как будет использоваться стена / Фото mikon

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Штукатурка

Преимущества

Не сокращает площадь.

Устойчива к нагрузкам (выдержит навесные конструкции).

Легко ремонтируется.

Устойчива к перепадам температур и влажности.

Штукатурка "не ворует" площадь комнаты / Фото remont-best

Недостатки