Гіпсокартон або штукатурка: який варіант вибрати для стін

Кожен, хто робить ремонт, постає перед вибором – гіпсокартон або штукатурка для вирівнювання стін.

Про плюси і мінуси обох варіантів – розповіли дизайнери інтер'єру In Design Studio.

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Хочу обговорити хвилюючу багатьох тему: гіпсокартон або штукатурка для вирівнювання стін. Порівняємо і виявимо плюси і мінуси цих двох методів. Адже найчастіше суперечки виникають саме на цей рахунок,

– відзначили дизайнери інтер'єру.

Гіпсокартон

Плюси

Дозволяє приховати відколи і відшарування, а також серйозну кривизну стін, як по горизонталі, так і по вертикалі.

Простий і швидкий монтаж.

Є додатковим шаром звуко- і теплоізоляції.

Приховує комунікації (всередині стіни можна прокласти електрику).

Мінімум сміття під час роботи.

Мінуси

Зменшує площу приміщення.

Потрібні заставні для навісних шаф, полиць та ін.

"Боїться" високої вологості і погано переносить перепад температур.

Вибір матеріалу залежить від того, як буде використовуватися стіна / Фото mikon

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Штукатурка

Переваги

Не скорочує площу.

Стійка до навантажень (витримає навісні конструкції).

Легко ремонтується.

Стійка до перепадів температур і вологості.

Штукатурка "не краде" площу кімнати / Фото remont-best

Недоліки