Гіпсокартон або штукатурка: який варіант вибрати для стін

4 березня 2021 , 11:59
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Джерело:

Інстаграм in_design.studio

Кожен, хто робить ремонт, постає перед вибором – гіпсокартон або штукатурка для вирівнювання стін.

Про плюси і мінуси обох варіантів – розповіли дизайнери інтер'єру In Design Studio.

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Хочу обговорити хвилюючу багатьох тему: гіпсокартон або штукатурка для вирівнювання стін. Порівняємо і виявимо плюси і мінуси цих двох методів. Адже найчастіше суперечки виникають саме на цей рахунок,
– відзначили дизайнери інтер'єру.

Гіпсокартон

Плюси

  • Дозволяє приховати відколи і відшарування, а також серйозну кривизну стін, як по горизонталі, так і по вертикалі.
  • Простий і швидкий монтаж.
  • Є додатковим шаром звуко- і теплоізоляції.
  • Приховує комунікації (всередині стіни можна прокласти електрику).
  • Мінімум сміття під час роботи.

Мінуси

  • Зменшує площу приміщення.
  • Потрібні заставні для навісних шаф, полиць та ін.
  • "Боїться" високої вологості і погано переносить перепад температур.

Вибір матеріалу залежить від того, як буде використовуватися стіна / Фото mikon

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Штукатурка

Переваги

  • Не скорочує площу.
  • Стійка до навантажень (витримає навісні конструкції).
  • Легко ремонтується.
  • Стійка до перепадів температур і вологості.

Штукатурка "не краде" площу кімнати / Фото remont-best

Недоліки

  • Ускладнює процес прокладки комунікацій.
  • Потрібен час на нанесення і висихання.
  • Для монтажу потрібно знати технологію і мати досвід.
  • Без нанесення шару шпаклівки не обійтися.