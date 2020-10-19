Глянцева чи матова: яку плитку вибрати для ванної
Починаючи ремонт у ванній, чи не кожен задається питанням, яку плитку – матову або глянцеву – вибрати.
Які переваги та недоліки у глянцевої та матової плитки, і яка з них практичніше для ванної кімнати, розповідає 24 канал.
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Глянцева плитка
Переваги
- красиво виглядає в інтер'єрі;
- збільшує приміщення;
- відбиває світло і робить кімнату світлішою.
Недоліки
- слизька;
- для укладання потрібно мати ідеально рівну підлогу, щоб відображення було рівним;
- підвищені вимоги до міцності і стійкості до абразивів;
- вимагає регулярного прибирання – видно краплі, плями і пил.
Глянцева плитка розкішно виглядає в інтер'єрі / Фото expert.agromat
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Матова плитка
Мінуси
- вимагає просторого приміщення;
- у звичайному оформленні надає простоти інтер'єру.
Плюси
- не ковзає;
- непомітні забруднення;
- не надто помітні подряпини і відколи;
- приємна на дотик;
- відмінно виглядає в комбінації темна / світла.
Матова плитка не слизька, тому є оптимальним варіантом для ванної / Фото remstroiblog
Глянцева і матова плитка у ванній: комбінація в інтер'єрі
Комбінації матовою і глянцевою плитки у ванній кімнаті дозволять добитися різноманітних ефектів в інтер'єрі. Залежно від обраного дизайну, можна візуально збільшити приміщення, додати йому розкоші та індивідуальності.
Використовуйте різні комбінації в інтер'єрі / Фото remstroiblog
За допомогою поєднання матової і глянцевої плитки можна домогтися бажаного ефекту / Фото planetaplitki