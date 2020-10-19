Починаючи ремонт у ванній, чи не кожен задається питанням, яку плитку – матову або глянцеву – вибрати.

Які переваги та недоліки у глянцевої та матової плитки, і яка з них практичніше для ванної кімнати, розповідає 24 канал.

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Глянцева плитка

Переваги

красиво виглядає в інтер'єрі;

збільшує приміщення;

відбиває світло і робить кімнату світлішою.

Недоліки

слизька;

для укладання потрібно мати ідеально рівну підлогу, щоб відображення було рівним;

підвищені вимоги до міцності і стійкості до абразивів;

вимагає регулярного прибирання – видно краплі, плями і пил.

Глянцева плитка розкішно виглядає в інтер'єрі / Фото expert.agromat

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Матова плитка

Мінуси

вимагає просторого приміщення;

у звичайному оформленні надає простоти інтер'єру.

Плюси

не ковзає;

непомітні забруднення;

не надто помітні подряпини і відколи;

приємна на дотик;

відмінно виглядає в комбінації темна / світла.

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Матова плитка не слизька, тому є оптимальним варіантом для ванної​ / Фото remstroiblog

Глянцева і матова плитка у ванній: комбінація в інтер'єрі

Комбінації матовою і глянцевою плитки у ванній кімнаті дозволять добитися різноманітних ефектів в інтер'єрі. Залежно від обраного дизайну, можна візуально збільшити приміщення, додати йому розкоші та індивідуальності.

Використовуйте різні комбінації в інтер'єрі / Фото remstroiblog

За допомогою поєднання матової і глянцевої плитки можна домогтися бажаного ефекту / Фото planetaplitki