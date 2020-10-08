Найвдаліші кольори для оформлення ванної: фото інтер'єру
Інтер'єр ванної кімнати повинен бути не лише стильним, але і затишним. Для цього важливо визначитися з колірною гамою.
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Білий і чорний
Класика для будь-якого інтер'єру. Білий візуально збільшує простір, а чорний розбавляє полотно. Крім того, це поєднання відмінно виглядає при штучному світлі, що важливо для ванної кімнати.
Білого кольору повинно бути 80% / Фото bezkovrov
Білий і сірий
Сірий колір став трендовим в інтер'єрі останніми роками. Він універсальний і підійде для будь-якого приміщення, але важливо правильно підібрати відтінок. Придивіться до світлих тонів, вони не будуть перевантажувати простір. Білий колір можна використовувати для оздоблення стелі, стін і підлоги.
Білий освіжить сірі відтінки / Фото ivd
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Білий і коричневий
Коричневий – колір, який підійде для шанувальників класичного інтер'єру. Це можуть бути дерев'яні меблі і аксесуари. Натуральні відтінки зроблять кімнату теплішою і затишнішою. Подбайте також про додаткове освітлення.
Біло-коричнева ванна віє теплом / Фото paradyz
Сірий і жовтий
Цікаве поєднання холодного сірого і теплого жовтого дозволить зробити ванну затишною. Обов'язково продумайте додаткове освітлення і аксесуари в білому або бежевому кольорах.
Жовтий зробить кімнату теплою і яскравою / Фото shkolaremonta
Синій і золотий
Ідеальний варіант для просторого приміщення. Синій є базою і може відтінятися білим або сірим. Золотий використовується тільки для акцентів. Це може бути рама для дзеркала або ручки для меблів.
Синій колір в інтер'єрі виглядає стильно і елегантно / Фото prohandmade