Начиная ремонт в ванной, едва ли не каждый задается вопросом, какую плитку – матовую или глянцевую – выбрать.

Какие преимущества и недостатки у глянцевой и матовой плитки, и какая из них практичнее для ванной комнаты, рассказывает 24 канал.

Читайте Самые удачные цвета для оформления ванной: фото интерьера

Глянцевая плитка

Преимущества

красиво смотрится в интерьере;

увеличивает помещение;

отражает свет и делает комнату светлее.

Недостатки

скользская;

для укладки требуется идеально ровный пол, чтобы отражение было ровным;

повышенные требования к прочности и устойчивости к абразивам;

требует регулярной уборки – видны капли, пятна и пыль.

Глянцевая плитка роскошно выглядит в интерьере / Фото expert.agromat

Актуально Как самостоятельно декорировать ванную комнату

Матовая плитка

Минусы

требует просторного помещения;

в обычном оформлении придает простоты интерьеру.

Плюсы

не скользит;

незаметны загрязнения;

не очень заметны царапины и сколы;

приятная наощупь;

отлично смотрится в комбинации темная/светлая.

Матовая плитка не скользкая, поэтому является оптимальным вариантом для ванной / Фото remstroiblog

Глянцевая и матовая плитка в ванной: комбинация в интерьере

Комбинации матовой и глянцевой плитки в ванной комнате позволят добиться разнообразных эфектов в интерьере. В зависимости от выбранного дизайна, можно зрительно увеличить помещение, добавить ему роскоши и индивидуальности.

Используйте различные комбинации в интерьере / Фото remstroiblog

С помощью сочетания матовой и глянцевой плитки можно добиться желаемого эффекта / Фото planetaplitki