Глянцевая или матовая: какую плитку выбрать для ванной
Начиная ремонт в ванной, едва ли не каждый задается вопросом, какую плитку – матовую или глянцевую – выбрать.
Какие преимущества и недостатки у глянцевой и матовой плитки, и какая из них практичнее для ванной комнаты, рассказывает 24 канал.
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Глянцевая плитка
Преимущества
- красиво смотрится в интерьере;
- увеличивает помещение;
- отражает свет и делает комнату светлее.
Недостатки
- скользская;
- для укладки требуется идеально ровный пол, чтобы отражение было ровным;
- повышенные требования к прочности и устойчивости к абразивам;
- требует регулярной уборки – видны капли, пятна и пыль.
Глянцевая плитка роскошно выглядит в интерьере / Фото expert.agromat
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Матовая плитка
Минусы
- требует просторного помещения;
- в обычном оформлении придает простоты интерьеру.
Плюсы
- не скользит;
- незаметны загрязнения;
- не очень заметны царапины и сколы;
- приятная наощупь;
- отлично смотрится в комбинации темная/светлая.
Матовая плитка не скользкая, поэтому является оптимальным вариантом для ванной / Фото remstroiblog
Глянцевая и матовая плитка в ванной: комбинация в интерьере
Комбинации матовой и глянцевой плитки в ванной комнате позволят добиться разнообразных эфектов в интерьере. В зависимости от выбранного дизайна, можно зрительно увеличить помещение, добавить ему роскоши и индивидуальности.
Используйте различные комбинации в интерьере / Фото remstroiblog
С помощью сочетания матовой и глянцевой плитки можно добиться желаемого эффекта / Фото planetaplitki