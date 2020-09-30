Як самостійно декорувати ванну кімнату
Якщо ванна кімната виглядає сіро, її можна освіжити за допомогою декількох ідей.
Як це зробити швидко і бюджетно, розповідає 24 канал.
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Аксесуари
Коли немає можливості зробити ремонт у ванній, можна придбати лише нові аксесуари. Важливо, щоб всі предмети були в одному стилі, вписувалися у загальну концепцію кімнати і пасували за кольором.
Нові аксесуари освіжать приміщення / Фото keramis
Освітлення
Нові світильники привнесуть у ванну кімнату свіжості і простору. Це може бути витончене бра або стильний підвіс. Важливо – підбирайте прилади, які підходять для приміщень з підвищеною вологістю.
Додаткове світло дозволить по-новому поглянути на ванну / Фото remoo
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Дзеркальні поверхні
Один з найпопулярніших дизайнерських прийомів. Дзеркало дозволяє не лише освіжити приміщення, але і робить його просторішим. Зверніть увагу на великі дзеркала.
Дзеркало візуально збільшить ванну / Фото bi-glass
Рослини
Багато хто скептично ставиться до живих рослин у ванній, а даремно. Це саме той акцент, якого часом так не вистачає. Якщо немає можливості поставити горщик з живою квіткою – підберіть максимально натуральну штучну рослину.
Живі квіти у ванній – як ковток свіжого повітря / Фото o-vannoy