Якщо ванна кімната виглядає сіро, її можна освіжити за допомогою декількох ідей.

Як це зробити швидко і бюджетно, розповідає 24 канал.

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Аксесуари

Коли немає можливості зробити ремонт у ванній, можна придбати лише нові аксесуари. Важливо, щоб всі предмети були в одному стилі, вписувалися у загальну концепцію кімнати і пасували за кольором.

Нові аксесуари освіжать приміщення​ / Фото keramis

Освітлення

Нові світильники привнесуть у ванну кімнату свіжості і простору. Це може бути витончене бра або стильний підвіс. Важливо – підбирайте прилади, які підходять для приміщень з підвищеною вологістю.

Додаткове світло дозволить по-новому поглянути на ванну​ / Фото remoo

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Дзеркальні поверхні

Один з найпопулярніших дизайнерських прийомів. Дзеркало дозволяє не лише освіжити приміщення, але і робить його просторішим. Зверніть увагу на великі дзеркала.

Дзеркало візуально збільшить ванну / Фото bi-glass

Рослини

Багато хто скептично ставиться до живих рослин у ванній, а даремно. Це саме той акцент, якого часом так не вистачає. Якщо немає можливості поставити горщик з живою квіткою – підберіть максимально натуральну штучну рослину.

Живі квіти у ванній – як ковток свіжого повітря / Фото o-vannoy