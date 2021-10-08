На щастя, зараз існує неймовірно широкий асортимент годинників. Розповідаємо, як підібрати найкращий для вашого дому!
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Види годинників за способом розміщення:
- Настінний годинник в інтер'єрі. Це найпоширеніший тип, який використовують в інтер'єрі житлових приміщень.
Настінний годинник в інтер'єрі / Фото Pinterest
- Підлогові. Така модель займає більше місця, тому розташовують подібні годинники в просторих особняках. Циферблат знаходиться у верхній частині, знизу зазвичай встановлюється годинниковий механізм з маятником. В сучасних версіях – залишається місце під полиці.
Підлоговий годинник в інтер'єрі / Фото Pinterest
- Настільні. Найкомпактніша модель, яка часто є доповненням до робочого столу в кабінеті чи приліжкової тумби в спальні.
Настільний годинник в інтер'єрі / Фото Pinterest
Куди повісити годинник
Настільні та підлогові годинники використовуються рідко, зокрема через свою непрактичність. Для перших потрібна спеціальна поверхня, для других – вільний простір, якого часто бракує у сучасних квартирах. Тому ми зробимо акцент на найуніверсальнішому варіанті.
Настінний годинник в інтер'єрі / Фото Pinterest
Одне з найкращих приміщень для декоративних дизайнерських годинників – вітальня. Часто, облаштовуючи кімнату, мешканці помилково вішають їх над диваном. Проте так вони самі ж унеможливлюють слідкування за часом. З цієї точки зору найкраще місце годинника в інтер'єрі вітальні – навпроти сидіння.
Настінний годинник в інтер'єрі вітальні/ Фото Pexels
Ще один вдалий варіант – годинник над каміном.
Настінний годинник в інтер'єрі кухні / Фото Pinterest
У кухні годинники розташовують над обіднім столом або займають вільне місце над робочою зоною. Нерідко, у кухнях відкритого планування, годинник стає центральним елементом їдальні.
Настінний годинник в інтер'єрі їдальні / Фото Pexels
Годинники в інтер'єрі спальні повинні бути максимально тихими: без чутного ходу стрілок, інакше – можуть виникнути проблеми зі сном. Настінний варіант можна повісити над узголів'ям, однак частіше в спальні все ж використовують компактні будильники.
Настільний годинник в спальні / Фото Pinterest
Годинник потрібен і в дитячій кімнаті. Це допоможе привчити школяра до того, що в нього є обмежена кількість часу на виконання домашнього завдання та ліміт на ігри перед сном.
Настінний годинник в інтер'єрі дитячої кімнати / Фото Pinterest
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Як уникнути помилок, розміщуючи годинник
Дотримуйтеся єдиного стилю / Фото Pinterest
Щоб аксесуар виглядав доречно в будь-якому стилі, дотримуйтесь простих порад дизайнерів:
Відштовхуйтеся від стіни
Настінний годинник в інтер'єрі / Фото Pinterest
На порожню поверхню та нейтральні шпалери, підійдуть яскраві моделі годинників. На акцентній стіні краще розміститься спокійна класика.
Розмістіть годинник на правильній висоті
Настінний годинник / Фото Pinterest
Комфортним вважається рівень трохи вище очей. Людям середнього зросту підійде орієнтовно 170 сантиметрів від підлоги.
Оцініть, куди ви дивитеся, коли входите в кімнату
Настінний годинник в інтер'єрі / Фото Pexels
Врахуйте, що ви бачите, коли заходите в кімнату. Яка стіна перед вашими очима, коли ви запізнюєтеся і треба швидко звіритися з часом. Чи часом місце, де ви плануєте повісити годинник, знаходиться не за спинкою дивану. Вам потрібно, щоб у домі все було інтуїтивно. Тож не відштовхуйтеся від порожньої стіни, яку треба чимось прикрасити.
Правильні пропорції
Невеличкий годинник губиться в інтер'єрі / Фото Pexels
Невелика модель загубиться у просторій вітальні, а надто розкішний годинник може забрати занадто багато місця, яке ви можете використати для чогось практичнішого.