К счастью, сейчас существует невероятно широкий ассортимент часов. Рассказываем, как подобрать лучший для вашего дома!

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Виды часов по способу размещения:

Настенные часы в интерьере. Это самый распространенный тип, который используют в интерьере жилых помещений.

Настенные часы в интерьере / Фото Pinterest

Напольные. Такая модель занимает больше места, поэтому располагают подобные часы в просторных особняках. Циферблат находится в верхней части, снизу обычно устанавливается часовой механизм с маятником. В современных версиях – остается место под полки.

Напольные часы в интерьере / Фото Pinterest

Настольные. Самая компактная модель, которая часто является дополнением к рабочему столу в кабинете или прикроватной тумбы в спальне.

Настольные часы в интерьере / Фото Pinterest

Куда повесить часы

Настольные и напольные часы используются редко, в частности из-за непрактичности. Для первых нужна специальная поверхность, для других – свободное пространство, которого часто не хватает в современных квартирах. Поэтому мы сделаем акцент на универсальном варианте.

Настенные часы в интерьере / Фото Pinterest

Одно из лучших помещений для декоративных дизайнерских часов – гостиная. Часто, обустраивая комнату, жители ошибочно вешают их над диваном. Однако так они сами делают невозможным отслеживание времени. С этой точки зрения лучшее место часов в интерьере гостиной – напротив сиденья.

Настенные часы в интерьере гостиной / Фото Pexels

Еще один удачный вариант – часы над камином.

Настенные часы в интерьере кухни / Фото Pinterest

В кухне часы располагают над обеденным столом или занимают свободное место над рабочей зоной. Нередко, в кухнях открытой планировки, часы становится центральным элементом столовой.

Настенные часы в интерьере столовой / Фото Pexels

Часы в интерьере спальни должны быть максимально тихими без слышимого хода стрелок, иначе – могут возникнуть проблемы со сном. Настенный вариант можно повесить над изголовьем, однако чаще в спальне все же используют компактные будильники.

Настольные часы в спальне / Фото Pinterest

Часы нужны и в детской комнате. Это поможет приучить школьника к тому, что у него есть ограниченное количество времени на выполнение домашнего задания и лимит на игры перед сном.

Настенные часы в интерьере детской комнаты / Фото Pinterest

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Как избежать ошибок, размещая часы

Придерживайтесь единого стиля / Фото Pinterest

Чтобы аксессуар выглядел уместно в любом стиле, следуйте простым советам дизайнеров:

Отталкивайтесь от стены

Настенные часы в интерьере / Фото Pinterest

На пустую поверхность и нейтральные обои, подойдут яркие модели часов. На акцентной стене лучше разместится спокойная классика.

Разместите часы на правильной высоте

Настенные часы / Фото Pinterest

Комфортным считается уровень чуть выше глаз. Людям среднего роста подойдет ориентировочно 170 сантиметров от пола.

Оцените, куда вы смотрите, когда входите в комнату

Настенные часы в интерьере / Фото Pexels

Учтите, что вы видите, когда заходите в комнату. Какая стена перед вашими глазами, когда вы опаздываете и нужно быстро свериться со временем. Не находиться ли место, где вы планируете повесить часы, за спинкой дивана.

Вам нужно, чтобы в доме все было интуитивно. Поэтому не отталкивайтесь от пустой стены, которую надо чем-то украсить.

Правильные пропорции

Небольшие часы теряются в интерьере / Фото Pexels

Небольшая модель затеряется в просторной гостиной, а роскошные часы могут занять слишком много места, которое можно использовать для чего-то более практичного.