Годинник в інтер'єрі: як підібрати стильні варіанти, які не здешевлюють вигляд кімнати

Годинники в інтер'єрі – той незначний елемент декору, який здатен повністю перекреслити красу кімнати. Купуєте пластикову модель – дешевите інтер'єр, підбираєте занадто яскравий колір – відвертаєте увагу від важливіших предметів.

На щастя, зараз існує неймовірно широкий асортимент годинників. Розповідаємо, як підібрати найкращий для вашого дому!

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Види годинників за способом розміщення:

Настінний годинник в інтер'єрі. Це найпоширеніший тип, який використовують в інтер'єрі житлових приміщень.

Настінний годинник в інтер'єрі / Фото Pinterest

Підлогові. Така модель займає більше місця, тому розташовують подібні годинники в просторих особняках. Циферблат знаходиться у верхній частині, знизу зазвичай встановлюється годинниковий механізм з маятником. В сучасних версіях – залишається місце під полиці.

Підлоговий годинник в інтер'єрі / Фото Pinterest

Настільні. Найкомпактніша модель, яка часто є доповненням до робочого столу в кабінеті чи приліжкової тумби в спальні.

Настільний годинник в інтер'єрі / Фото Pinterest

Куди повісити годинник

Настільні та підлогові годинники використовуються рідко, зокрема через свою непрактичність. Для перших потрібна спеціальна поверхня, для других – вільний простір, якого часто бракує у сучасних квартирах. Тому ми зробимо акцент на найуніверсальнішому варіанті.

Настінний годинник в інтер'єрі / Фото Pinterest

Одне з найкращих приміщень для декоративних дизайнерських годинників – вітальня. Часто, облаштовуючи кімнату, мешканці помилково вішають їх над диваном. Проте так вони самі ж унеможливлюють слідкування за часом. З цієї точки зору найкраще місце годинника в інтер'єрі вітальні – навпроти сидіння.

Настінний годинник в інтер'єрі вітальні/ Фото Pexels

Ще один вдалий варіант – годинник над каміном.

Настінний годинник в інтер'єрі кухні / Фото Pinterest

У кухні годинники розташовують над обіднім столом або займають вільне місце над робочою зоною. Нерідко, у кухнях відкритого планування, годинник стає центральним елементом їдальні.

Настінний годинник в інтер'єрі їдальні / Фото Pexels

Годинники в інтер'єрі спальні повинні бути максимально тихими: без чутного ходу стрілок, інакше – можуть виникнути проблеми зі сном. Настінний варіант можна повісити над узголів'ям, однак частіше в спальні все ж використовують компактні будильники.

Настільний годинник в спальні / Фото Pinterest

Годинник потрібен і в дитячій кімнаті. Це допоможе привчити школяра до того, що в нього є обмежена кількість часу на виконання домашнього завдання та ліміт на ігри перед сном.

Настінний годинник в інтер'єрі дитячої кімнати / Фото Pinterest

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Як уникнути помилок, розміщуючи годинник

Дотримуйтеся єдиного стилю / Фото Pinterest

Щоб аксесуар виглядав доречно в будь-якому стилі, дотримуйтесь простих порад дизайнерів:

Відштовхуйтеся від стіни

Настінний годинник в інтер'єрі / Фото Pinterest

На порожню поверхню та нейтральні шпалери, підійдуть яскраві моделі годинників. На акцентній стіні краще розміститься спокійна класика.

Розмістіть годинник на правильній висоті

Настінний годинник / Фото Pinterest

Комфортним вважається рівень трохи вище очей. Людям середнього зросту підійде орієнтовно 170 сантиметрів від підлоги.

Оцініть, куди ви дивитеся, коли входите в кімнату

Настінний годинник в інтер'єрі / Фото Pexels

Врахуйте, що ви бачите, коли заходите в кімнату. Яка стіна перед вашими очима, коли ви запізнюєтеся і треба швидко звіритися з часом. Чи часом місце, де ви плануєте повісити годинник, знаходиться не за спинкою дивану. Вам потрібно, щоб у домі все було інтуїтивно. Тож не відштовхуйтеся від порожньої стіни, яку треба чимось прикрасити.

Правильні пропорції

Невеличкий годинник губиться в інтер'єрі / Фото Pexels

Невелика модель загубиться у просторій вітальні, а надто розкішний годинник може забрати занадто багато місця, яке ви можете використати для чогось практичнішого.