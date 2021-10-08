Годинник в інтер'єрі: як підібрати стильні варіанти, які не здешевлюють вигляд кімнати
Джерело:24 канал
Годинники в інтер'єрі – той незначний елемент декору, який здатен повністю перекреслити красу кімнати. Купуєте пластикову модель – дешевите інтер'єр, підбираєте занадто яскравий колір – відвертаєте увагу від важливіших предметів.
На щастя, зараз існує неймовірно широкий асортимент годинників. Розповідаємо, як підібрати найкращий для вашого дому!
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Види годинників за способом розміщення:
- Настінний годинник в інтер'єрі. Це найпоширеніший тип, який використовують в інтер'єрі житлових приміщень.
- Підлогові. Така модель займає більше місця, тому розташовують подібні годинники в просторих особняках. Циферблат знаходиться у верхній частині, знизу зазвичай встановлюється годинниковий механізм з маятником. В сучасних версіях – залишається місце під полиці.
- Настільні. Найкомпактніша модель, яка часто є доповненням до робочого столу в кабінеті чи приліжкової тумби в спальні.
Куди повісити годинник
Настільні та підлогові годинники використовуються рідко, зокрема через свою непрактичність. Для перших потрібна спеціальна поверхня, для других – вільний простір, якого часто бракує у сучасних квартирах. Тому ми зробимо акцент на найуніверсальнішому варіанті.
Одне з найкращих приміщень для декоративних дизайнерських годинників – вітальня. Часто, облаштовуючи кімнату, мешканці помилково вішають їх над диваном. Проте так вони самі ж унеможливлюють слідкування за часом. З цієї точки зору найкраще місце годинника в інтер'єрі вітальні – навпроти сидіння.
Ще один вдалий варіант – годинник над каміном.
У кухні годинники розташовують над обіднім столом або займають вільне місце над робочою зоною. Нерідко, у кухнях відкритого планування, годинник стає центральним елементом їдальні.
Годинники в інтер'єрі спальні повинні бути максимально тихими: без чутного ходу стрілок, інакше – можуть виникнути проблеми зі сном. Настінний варіант можна повісити над узголів'ям, однак частіше в спальні все ж використовують компактні будильники.
Годинник потрібен і в дитячій кімнаті. Це допоможе привчити школяра до того, що в нього є обмежена кількість часу на виконання домашнього завдання та ліміт на ігри перед сном.
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Як уникнути помилок, розміщуючи годинник
Щоб аксесуар виглядав доречно в будь-якому стилі, дотримуйтесь простих порад дизайнерів:
Відштовхуйтеся від стіни
На порожню поверхню та нейтральні шпалери, підійдуть яскраві моделі годинників. На акцентній стіні краще розміститься спокійна класика.
Розмістіть годинник на правильній висоті
Комфортним вважається рівень трохи вище очей. Людям середнього зросту підійде орієнтовно 170 сантиметрів від підлоги.
Оцініть, куди ви дивитеся, коли входите в кімнату
Врахуйте, що ви бачите, коли заходите в кімнату. Яка стіна перед вашими очима, коли ви запізнюєтеся і треба швидко звіритися з часом. Чи часом місце, де ви плануєте повісити годинник, знаходиться не за спинкою дивану. Вам потрібно, щоб у домі все було інтуїтивно. Тож не відштовхуйтеся від порожньої стіни, яку треба чимось прикрасити.
Правильні пропорції
Невелика модель загубиться у просторій вітальні, а надто розкішний годинник може забрати занадто багато місця, яке ви можете використати для чогось практичнішого.