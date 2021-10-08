Часы в интерьере: как подобрать стильные варианты, которые не удешевляют вид комнаты
Источник:24 канал
Часы в интерьере – тот незначительный элемент декора, который способен полностью перечеркнуть красоту комнаты. Покупаете пластиковую модель – дешевите интерьер, подбираете слишком яркий цвет – отвлекает от важных предметов.
К счастью, сейчас существует невероятно широкий ассортимент часов. Рассказываем, как подобрать лучший для вашего дома!
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Виды часов по способу размещения:
- Настенные часы в интерьере. Это самый распространенный тип, который используют в интерьере жилых помещений.
- Напольные. Такая модель занимает больше места, поэтому располагают подобные часы в просторных особняках. Циферблат находится в верхней части, снизу обычно устанавливается часовой механизм с маятником. В современных версиях – остается место под полки.
- Настольные. Самая компактная модель, которая часто является дополнением к рабочему столу в кабинете или прикроватной тумбы в спальне.
Куда повесить часы
Настольные и напольные часы используются редко, в частности из-за непрактичности. Для первых нужна специальная поверхность, для других – свободное пространство, которого часто не хватает в современных квартирах. Поэтому мы сделаем акцент на универсальном варианте.
Одно из лучших помещений для декоративных дизайнерских часов – гостиная. Часто, обустраивая комнату, жители ошибочно вешают их над диваном. Однако так они сами делают невозможным отслеживание времени. С этой точки зрения лучшее место часов в интерьере гостиной – напротив сиденья.
Еще один удачный вариант – часы над камином.
В кухне часы располагают над обеденным столом или занимают свободное место над рабочей зоной. Нередко, в кухнях открытой планировки, часы становится центральным элементом столовой.
Часы в интерьере спальни должны быть максимально тихими без слышимого хода стрелок, иначе – могут возникнуть проблемы со сном. Настенный вариант можно повесить над изголовьем, однако чаще в спальне все же используют компактные будильники.
Часы нужны и в детской комнате. Это поможет приучить школьника к тому, что у него есть ограниченное количество времени на выполнение домашнего задания и лимит на игры перед сном.
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Как избежать ошибок, размещая часы
Чтобы аксессуар выглядел уместно в любом стиле, следуйте простым советам дизайнеров:
Отталкивайтесь от стены
На пустую поверхность и нейтральные обои, подойдут яркие модели часов. На акцентной стене лучше разместится спокойная классика.
Разместите часы на правильной высоте
Комфортным считается уровень чуть выше глаз. Людям среднего роста подойдет ориентировочно 170 сантиметров от пола.
Оцените, куда вы смотрите, когда входите в комнату
Учтите, что вы видите, когда заходите в комнату. Какая стена перед вашими глазами, когда вы опаздываете и нужно быстро свериться со временем. Не находиться ли место, где вы планируете повесить часы, за спинкой дивана.
Вам нужно, чтобы в доме все было интуитивно. Поэтому не отталкивайтесь от пустой стены, которую надо чем-то украсить.
Правильные пропорции
Небольшая модель затеряется в просторной гостиной, а роскошные часы могут занять слишком много места, которое можно использовать для чего-то более практичного.