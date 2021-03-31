Головні правила ванної кімнати: що врахувати перед ремонтом

Ванна кімната – приміщення, яке повинно бути максимально комфортним. Для цього необхідно заздалегідь спланувати всі дії.

Деякі з них можливі лише на початковому етапі ремонту. Що потрібно врахувати, щоб уникнути помилок у ванній кімнаті, розповіли дизайнери інтер'єру з GT interior design.

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Що потрібно запам'ятати перед ремонтом

Найважливіше і найперше правило – планування необхідно продумати заздалегідь.

– планування необхідно продумати заздалегідь. Враховуйте, що ширина стін по периметру може зменшитися на 4 – 10 сантиметрів після вирівнювання, штукатурки, плитки та вбудованої сантехніки. Тому не рекомендується купувати ванні, душові, раковини і ін. за чорновими розмірами.

може зменшитися на 4 – 10 сантиметрів після вирівнювання, штукатурки, плитки та вбудованої сантехніки. Тому не рекомендується купувати ванні, душові, раковини і ін. за чорновими розмірами. Головним предметом санвузла є туалет. Для його коректної роботи потрібно обов'язково врахувати підведення комунікацій. Відстань від унітазу до стояка має складати не більше 1,5 метри. Ухил – 2 сантиметри на 1 метр.

Найчастіша помилка – висота тумби. Стандарт 86 – 90 сантиметрів. Але, якщо ви вибрали накладну раковину, то висоту тумби потрібно зменшити на висоту раковини, щоб у сумі вийшло не більше 90 сантиметрів. Якщо у вас під тумбою планується пральна машина, то раковина може бути тільки вбудована,

– розповіла дизайнерка інтер'єру Тамара.

В першу чергу необхідно спланувати приміщення / Фото pinterest

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У ванній краще використовувати тумбу з висувними ящиками – варіант з розпашними дверцями не буде зручним.

– варіант з розпашними дверцями не буде зручним. Якщо ви будете використовувати вбудовані змішувачі , передбачте +5 – 10 сантиметрів для "нарощування стін". Установка вбудованих частин сантехніки має проводитися на самому початку ремонту.

, передбачте +5 – 10 сантиметрів для "нарощування стін". Установка вбудованих частин сантехніки має проводитися на самому початку ремонту. Ще один важливий момент для ванної – розетки. Заздалегідь передбачте потрібну кількість.

– розетки. Заздалегідь передбачте потрібну кількість. Для кутового унітазу використовуйте спеціальну вбудовану модель , а не звичайний унітаз з бачком.

, а не звичайний унітаз з бачком. Передбачте додаткове підсвічування ув санвузлі.

Люк ревізії робіть з матеріалу стіни, не ставте накладний пластиковий. Будьте уважні з плиткою, на сайті може бути вказаний розмір 60х60 сантиметрів, а за фактом 59,5 сантиметрів, і вся розкладка може змінитися,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.