Головні правила ванної кімнати: що врахувати перед ремонтом

Джерело:Інстаграм GT interior design
Ванна кімната – приміщення, яке повинно бути максимально комфортним. Для цього необхідно заздалегідь спланувати всі дії.
Деякі з них можливі лише на початковому етапі ремонту. Що потрібно врахувати, щоб уникнути помилок у ванній кімнаті, розповіли дизайнери інтер'єру з GT interior design.
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Найчастіша помилка – висота тумби. Стандарт 86 – 90 сантиметрів. Але, якщо ви вибрали накладну раковину, то висоту тумби потрібно зменшити на висоту раковини, щоб у сумі вийшло не більше 90 сантиметрів. Якщо у вас під тумбою планується пральна машина, то раковина може бути тільки вбудована,
– розповіла дизайнерка інтер'єру Тамара.
В першу чергу необхідно спланувати приміщення / Фото pinterest
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Люк ревізії робіть з матеріалу стіни, не ставте накладний пластиковий. Будьте уважні з плиткою, на сайті може бути вказаний розмір 60х60 сантиметрів, а за фактом 59,5 сантиметрів, і вся розкладка може змінитися,
– резюмувала дизайнерка інтер'єру.