Планування приміщення – питання, до якого варто поставитися з максимальною уважністю. Від правильного плану залежить комфорт під час проживання.

Планувати кімнати у квартирі чи будинку потрібно на етапі підготовки до ремонту. Як це зробити, що врахувати та яких помилок уникати – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.

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7 помилок під час планування приміщень

1. Відсутність планування. Доволі часто все планується тоді, коли вже зроблено ремонт. Тоді власники розуміють, що розетки та освітлення встановлено не там, де потрібно, а усі потрібні рещі не вміщаються.

2. Упускання моменту перепланування.

На момент, коли у вас є змога зменшити отвір чи наростити (знести) стіну, цим не користуєтесь. В результаті, роблячи ремонт, виходимо з того, що у нас є, і пропускаємо момент, коли щось можна змінити,

– пояснила Руснак.

3. Спроби розмістити усе по кутах. Подібні приміщення в результаті виглядають не цілісно. Краще групувати та зонувати меблі.

4. Непродумана ергономіка санвузлів. У результаті отримуємо:

незручні проходи;

недостатньо місця для відкривання дверей від тумб;

незручне розташування предметів, які виступають.

Ідеальний інтер'єр можна отримати лише після продуманого планування / Фото pinterest

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5. Багато скошених кутів. За словами дизайнерки інтер'єру, таке планування важно вмеблювати, оскільки внутрішні і зовнішні кути дають про себе знати.

6. Неврахування траєкторії відкриття дверей. Доволі часто після ремонту виявляється, що двері б'ються один об одного, вдаряються об меблі або просто незручно відкриваються.

Усі нюанси потрібно враховувати до початку ремонту / Фото pinterest

7. Перенесення та збільшення "мокрих" зон. Такі моменти потребують окремого затвердження та погодження.