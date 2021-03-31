Главные правила ванной комнаты: что учесть перед ремонтом
Ванная комната – помещение, которое должно быть максимально комфортным. Для этого необходимо заранее спланировать все действия.
Источник:Инстаграм GT interior design
Некоторые из них возможны только на начальном этапе ремонта. Что нужно учесть, чтобы избежать ошибок в ванной комнате, рассказали дизайнеры интерьера из GT interior design.
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Что нужно запомнить перед ремонтом
- Самое важное и самое первое правило – планировку необходимо продумать заранее.
- Учитывайте, что ширина стен по периметру может уменьшиться на 4 – 10 сантиметров после выравнивания, штукатурки, плитки и встроенной сантехники. Поэтому не рекомендуется покупать ванные, душевые, раковины и пр. по черновому размеру.
- Главным предметом санузла является туалет. Для его корректной работы нужно обязательно учесть подвод коммуникаций. Расстояние от унитаза до стояка должно составлять не больше 1,5 метра. Уклон – 2 сантиметра на 1 метр.
Самая частая ошибка – высота тумбы. Стандарт 86 – 90 сантиметров. Но, если вы выбрали накладную раковину, то высоту тумбы нужно уменьшить на высоту раковины, чтобы в сумме получилось не больше 90 сантиметров. Если у вас под тумбой планируется стиральная машина, то раковина может быть только встроенная,
– рассказала дизайнер интерьера Тамара.
В первую очередь необходимо спланировать помещение / Фото pinterest
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- В ванной лучше использовать тумбу с выдвижными ящиками – вариант с распашными дверками не будет удобным.
- Если вы будете использовать встроенные смесители, предусмотрите +5 – 10 сантиметров для "наращивания стен". Установка встроенных частей сантехники проводиться на самом начале ремонта.
- Еще один важный момент для ванной – розетки. Заранее предусмотрите нужное количество.
- Для углового унитаза используйте специальную встроенную модель, а не обычный унитаз с бачком.
- Предусмотрите дополнительную подсветку в санузеле.
Люк ревизии делайте из материала стены, не ставьте накладной пластиковый. Будьте внимательны с плиткой, на сайте может быть указан размер 60х60 сантиметров, а по факту 59,5 сантиметров, и вся раскладка может измениться,
– резюмировала дизайнер интерьера.
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