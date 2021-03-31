Ванная комната – помещение, которое должно быть максимально комфортным. Для этого необходимо заранее спланировать все действия.

Некоторые из них возможны только на начальном этапе ремонта. Что нужно учесть, чтобы избежать ошибок в ванной комнате, рассказали дизайнеры интерьера из GT interior design.

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Что нужно запомнить перед ремонтом

Самое важное и самое первое правило – планировку необходимо продумать заранее.

– планировку необходимо продумать заранее. Учитывайте, что ширина стен по периметру может уменьшиться на 4 – 10 сантиметров после выравнивания, штукатурки, плитки и встроенной сантехники. Поэтому не рекомендуется покупать ванные, душевые, раковины и пр. по черновому размеру.

на 4 – 10 сантиметров после выравнивания, штукатурки, плитки и встроенной сантехники. Поэтому не рекомендуется покупать ванные, душевые, раковины и пр. по черновому размеру. Главным предметом санузла является туалет. Для его корректной работы нужно обязательно учесть подвод коммуникаций. Расстояние от унитаза до стояка должно составлять не больше 1,5 метра. Уклон – 2 сантиметра на 1 метр.

Самая частая ошибка – высота тумбы. Стандарт 86 – 90 сантиметров. Но, если вы выбрали накладную раковину, то высоту тумбы нужно уменьшить на высоту раковины, чтобы в сумме получилось не больше 90 сантиметров. Если у вас под тумбой планируется стиральная машина, то раковина может быть только встроенная,

– рассказала дизайнер интерьера Тамара.

В первую очередь необходимо спланировать помещение / Фото pinterest

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В ванной лучше использовать тумбу с выдвижными ящиками – вариант с распашными дверками не будет удобным.

– вариант с распашными дверками не будет удобным. Если вы будете использовать встроенные смесители , предусмотрите +5 – 10 сантиметров для "наращивания стен". Установка встроенных частей сантехники проводиться на самом начале ремонта.

, предусмотрите +5 – 10 сантиметров для "наращивания стен". Установка встроенных частей сантехники проводиться на самом начале ремонта. Еще один важный момент для ванной – розетки. Заранее предусмотрите нужное количество.

– розетки. Заранее предусмотрите нужное количество. Для углового унитаза используйте специальную встроенную модель , а не обычный унитаз с бачком.

, а не обычный унитаз с бачком. Предусмотрите дополнительную подсветку в санузеле.

Люк ревизии делайте из материала стены, не ставьте накладной пластиковый. Будьте внимательны с плиткой, на сайте может быть указан размер 60х60 сантиметров, а по факту 59,5 сантиметров, и вся раскладка может измениться,

– резюмировала дизайнер интерьера.